Leonardo Pieraccioni, chi è/ Non solo cinema, ma c’è un progetto teatrale nella sua mente

Il ritorno al cinema di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è tornato al cinema con un film a cui tiene in modo particolare, “Il sesso degli angeli“, in cui ha voluto avere al suo fianco Sabrina Ferilli, oltre all’immancabile Massimo Ceccherini. Le risate sono ovviamente assicurate, ma non mancano i momenti di riflessione nella pellicola. Lui veste, infatti, i panni di Don Saverio, un prete che finisce per ereditare un bordello svizzero. Come si comporterà?

Carolina Marconi, chi è il suo dramma/ "Un anno fa è iniziata la mia battaglia"

Tutto è nato per caso, ma questo non può che rendere ancora più interessante la storia: “Le idee certe volte arrivano in un modo strano e impensabile. Stavo scrivendo con lo sceneggiatore Filippo Bologna un altro film. Quando il produttore mi ha chiesto notizie della storia, mi è venuto spontaneo rispondergli che era divertente. Ma che l’idea di base non era poi così accattivante come quella di “un prete di provincia che ereditava un bordello in Svizzera!”. Il giorno dopo sono andato a casa di Bologna. Gli ho proposto di accantonare quella sceneggiatura di cui avevamo già scritto 40 pagine. E di dedicarci invece alla scrittura di una nuova commedia incentrata su un prete. Che si ritrova alle prese con l’ipotesi paradossale di dover gestire una casa di appuntamenti” – sono state le sue parole al ‘Corriere della Sera’.

Martina Pieraccioni, la figlia di Leonardo/ Pronta a seguire le sue orme?

Leonardo Pieraccioni ha un progetto in mente: la sua idea

Il cinema è stato da sempre il regno di Pieraccioni, che ora vorrebbe però tornare a quello che lui considera un altro suo grande amore: il teatro. L’idea sarebbe quella di tornare a esibirsi con gli amici di sempre, Carlo Conti e Giorgio Panariello, con cui già in passato è stato protagonista di una tournèe che ha fatto registrare il sold out. Trasformare in realtà il progetto non sarebbe però così semplice e per un motivo ben preciso: i dubbi di Carlo Conti.

“Carlo, che è quello con meno voglia di lavorare di tutti e tre. Lui dice ‘Si rifà quello vecchio’, ma no quello vecchio l’hanno già visto tutti” – ha detto l’attore e regista a margine della conferenza di presentazione del suo film. Non è escluso, però, che la sua opera di convincimento possa poi andare a buon fine.

Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni/ È arrivato il debutto social

© RIPRODUZIONE RISERVATA