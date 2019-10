Leonardo Pieraccioni, disastro in cucina/ Foto: “Mamma ha caricato la mensola e…”

Disastro a casa di Leonardo Pieraccioni. Sembra essere passato un tornado in cucina, stando alla foto pubblicata dall’attore e regista su Instagram. E invece è caduta una mensola, sopra cui evidentemente era stata poggiata troppa roba. «Mamma ma non l’avrai caricata troppo questa mensola in cucina?», ha scritto allegando la foto. Una domanda tutt’altro che ironica. E infatti seria è stata la risposta: «Macché, tranquillo, regge». Il risultato però è tutto da ridere, ma solo per chi non è direttamente coinvolto, visto il disastro che si è creato in cucina. Vetri rotti, oggetti sparsi per terra… Un caos che evidentemente ci porta a pensare che le perplessità di Leonardo Pieraccioni avessero ragione di esistere. Tanti i commenti al post, anche da parte di Vip. Tutte emoticon sorridenti o ironicamente perplesse quelle di Carlotta Maggiorana, Greta Scarano, Alessandra Pierelli e Valeria Graci.

LEONARDO PIERACCIONI E LA BATTUTA DELLA FIGLIA

Ma di post divertenti Leonardo Pieraccioni ne condivide diversi su Instagram. C’è ad esempio quello di qualche giorno fa in cui tira in ballo la figlia Martina. «La mia figliola: “Quando stamani dai le 22 euro e 5 alla maestra diglielo subito che sono per musica. Oggi è il suo compleanno, non vorrei che pensasse che sono per lei e poi ci rimane male», le ha detto la figlia. E lui ha pubblicato una foto in cui si mostra con una mano sul volto. «Incredibili i bambini», il commento divertito di Alessandra Pierelli. Laura Pausini ha un consiglio per Leonardo Pieraccioni: «Voi due dovete fare qualcosa insieme assolutamente». Ma anche in questo caso sono tanti i commenti divertiti dei fan. «L’ironia non le manca», scrive un utente. «Questa bimba ha la battuta sempre pronta! Con la genetica non si scherza», ha scritto ad esempio un altro utente evidenziando la simpatia di Leonardo Pieraccioni.





