Leonardo Pieraccioni è fidanzato?/ Dall’ex Laura Torrisi alla compagna Teresa Magni

È Leonardo Pieraccioni il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. L’attore cercherà di individuare il parente misterioso di questa sera così da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Oltre che per i suoi film di successo, di Pieraccioni si è spesso parlato anche per la sua vita privata. L’attore ha avuto una lunga storia d’amore con Laura Torrisi, ex gieffina oggi attrice.

È proprio sul set che scoccò la scintilla che li fece innamorare. Da quella bella storia d’amore è nata una bambina, Martina, che oggi continua a tenerli uniti. I due, infatti, si sono poi lasciati qualche tempo dopo. Si è spesso parlato di un ritorno di fiamma tra Leonardo e Laura che, tuttavia, dobbiamo smentire: i due sono in buoni rapporti ma non sono più una coppia.

Nella vita di Leonardo Pieraccioni, d’altronde, c’è oggi un’altra compagna. Dopo un lungo tempo da single, Pieraccioni ha ritrovato l’amore con Teresa Magni, a cui l’attore sarebbe ormai legato dal 2018. Teresa è più giovane di lui di circa sedici anni e che ha già una figlia da una precedente relazione. I due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni fino a quando lo stesso Pieraccioni ha annunciato la loro relazione in modo ufficiale con un post su Instagram. Preferiscono tuttavia vivere la loro relazione lontani dai riflettori.

