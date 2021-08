Leonardo Pieraccioni/ L’amicizia con Carlo Conti: “Lo scelsi come testimone di nozze”

Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni sono amici ormai da 40 anni. Insieme a Giorgio Panariello fanno parte di un trio storico di amici e intrattenitori del teatro e della televisione, ma la verità è che i due (anzi, tre) sono molto legati anche sul piano umano. Carlo e Leonardo, in particolare, vivono ancora a Firenze, la loro città di origine, mentre Giorgio ha preferito trasferirsi a Roma. Per questo motivo, i primi due si frequentano ancora molto spesso. “I nostri figli sono legatissimi”, ha raccontato Carlo in un’intervista del 1° agosto al Corriere. “Matteo, che ha 7 anni, vede Martina come un esempio da seguire, lei ne ha dieci. È bello vederli litigare e fare pace, giocare, crescere insieme. Matteo chiama la madre di Leonardo nonna Carla”. Questa sera, Pieraccioni sarà protagonista di un omaggio a Carlo Conti durante la puntata di Canzone segreta in onda in replica su Rai1.

Carlo Conti/ Ron e Leonardo Pieraccioni, due persone speciali e quella sorpresa...

Il videomessaggio di Leonardo Pieraccioni per Carlo Conti

Nel corso della serata si esibiranno anche Ron e Riccardo Cocciante, quest’ultimo sulle note di Hai un amico in me. Il brano parte subito dopo il videomessaggio di Leonardo Pieraccioni: “Ti faccio gli auguri per i tuoi 75 anni”, scherza l’attore, “sei un amico”. Lo raggiungono sul palco altri due amici fiorentini, Andrea e Giacomo: Conti è molto legato anche a loro. Fino alla fine fu indeciso su chi scegliere come testimone di nozze: “Fu un dubbio amletico”, si legge ancora nella sua intervista al Corriere della Sera. “Perché – prosegue – i miei Amici con la a maiuscola sono pochi. Da un lato Andrea e Giacomo, compagni di scuola; dall’altro Leonardo e Giorgio. Alla fine scelsi Leonardo e Giacomo, tenendo gli altri due come riserve, in caso di défaillance”. Non che temesse di cambiare idea: “No, no, in caso fosse svenuto uno di loro. Io mi sarei sposato lo stesso!”.

Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e la paternità condivisa

Quando gli viene chiesto di raccontare la sua amicizia con Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti risponde così: “Leonardo è una forza della natura. Di lui amo la leggerezza unita alla profondità. Ci divertiamo con poco, per esempio facendo a gara a chi fa lo spaghetto più cattivo!”. Un’immagine per descrivere il loro rapporto? “Io e lui che camminiamo con i nostri figli sulle spalle, Matteo e Martina. È un’istantanea bellissima, l’ha scattata mia moglie Francesca due anni fa. Chi avrebbe immaginato che avremmo condiviso l’esperienza della paternità?”.

