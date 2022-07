Leonardo Pieraccioni/ “L’amicizia è importante: mia figlia mi chiede spesso se…”

Leonardo Pieraccioni ne Il Meglio di Domenica In

L’intervista a Leonardo Pieraccioni ne Il Meglio di Domenica In di oggi 3 luglio 2022. L’attore e regista toscano era stato ospite di Mara Venier nel periodo pasquale. Dopo il consueto omaggio alla sua carriera, Leonardo ha parlato dell’amicizia: “Da quando ho iniziato a fare questo mestiere ho diviso sempre Roma con Firenze. Qui ci sono i parenti e gli amici di sempre, l’amicizia è importante. Ogni tanto con mia figlia si parla di quanti amici bisogna avere nella vita ma due o tre sinceri sono sufficienti”, ha commentato. “Dopo 25 anni gli amici veri sono sempre quelli di vecchia data, quelli nuovi? La selezione è sempre naturale”, ha aggiunto.

Mara Venier ha ricordato il programma Ora di punta del 1992 in cui erano entrambi protagonisti anche se Leonardo fu poi cacciato dopo una puntata e mezzo. “Io credo che ci sia un 50% di persone che al di là del talento non hanno il carattere per insistere”, ha spiegato Pieraccioni. L’incontro con Mara avvenne nel 1991 quando Mara aveva previsto il suo grande successo.

Leonardo Pieraccioni e la sorpresa di Sabrina Ferilli

A proposito di amicizie, in collegamento anche Sabrina Ferilli pronta a salutare Leonardo Pieraccioni. I due attori hanno girato un film insieme, “Il sesso degli angeli” andato sul grande schermo lo scorso aprile. Dopo il racconto del suo ultimo film, Leonardo Pieraccioni si è poi diretto dietro ai fornelli per ammirare l’uomo pasquale realizzato da Ernst Knam.

Infine un video di Leonardo Pieraccioni papà dedicato al regista ed a Martina alla quale ha dedicato una dolcissima canzone. “Bellissimo questo video”, ha ammesso commosso prima di salutare la padrona di casa e congedarsi.

