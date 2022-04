Leonardo Pieraccioni/ “Mi sono finto prete e ho confessato alcune anziane…”

Leonardo Pieraccioni è intervenuto ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile 2022. L’attore ha rivelato che per la prima volta al cinema, ne “Il sesso degli angeli”, ha vestito i panni del prete (don Simone) e ha anche confessato alcune anziane fedeli, fingendosi sacerdote. La pellicola nelle sale in questi giorni “ha argomenti importanti. C’è il dubbio di questo prete che a 57 anni non capisce se la strada della vocazione sia stata quella corretta per lui. C’è la redenzione: ho parlato con un direttore di cinque sale di appuntamento. Lui mi ha detto che qualsiasi ragazza che fa questo mestiere ha un piano B: fa il mestiere più antico del mondo per riuscire a concretizzare alcuni sogni che coltiva”.

MARTINA PIERACCIONI, FIGLIA DI LEONARDO/ Lui: "Ridiamo tanto insieme, è simpatica"

LEONARDO PIERACCIONI: “SABRINA FERILLI MERAVIGLIOSA”

Successivamente, prima di abbandonare lo studio di “Verissimo”, Leonardo Pieraccioni, dopo avere speso parole importanti per la figlia Martina (clicca qui per approfondire), ha fatto altrettanto per Sabrina Ferilli, che “ha una misura meravigliosa, riesce a passare da film da premio Oscar a parti più semplici e popolari come quella rivestita nel mio film”. Insomma, la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2022 è promossa a pieni voti.

LEGGI ANCHE:

Leonardo Pieraccioni, chi è/ Non solo cinema, ma c'è un progetto teatrale nella sua menteTeresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni/ È arrivato il debutto social

© RIPRODUZIONE RISERVATA