Leonardo Pieraccioni/ Proposte di matrimonio e over 80 ai suoi casting: “Ora basta!”

Ottantenni e proposte di matrimonio ai casting del nuovo film di Leonardo Pieraccioni e lui sbotta

Carlo Conti schiera l’artiglieria pesante dopo il flop delle scorse settimane e chiama a raccolta i suoi amici toscani a cominciare proprio da Leonardo Pieraccioni. Toccherà all’attore, regista e produttore scendere in campo questa sera nella nuova puntata di Top Dieci ad un passo dal suo nuovo impegno cinematografico. Proprio nei giorni scorsi il regista ha fatto sorridere un po’ sui social annunciando la fine de casting per il suo nuovo film come se fosse una sorta di televoto e scherzando un po’ con tutti rivelando che mentre lui era alla ricerca di un giovane ragazzo come protagonista della pellicola, ai casting si sono presentati anche ottantenni, gemelli e chi era lì solo per una proposta di matrimonio ‘che sarà vagliata in seguito’.

Leonardo Pieraccioni in ‘squadra’ a Top Dieci per l’amico Carlo Conti

Nonostante l’anno complicato passato in casa lontano da lavoro e dagli affetti, sembra proprio che Leonardo Pieraccioni non abbia perso la sua verve ed è già pronto a rimettersi in gioco non solo dietro e avanti la macchina da presa, per la gioia dei fan, ma anche sul palco di Top Dieci dove avrà a che fare con la musica e non solo. Lo ritroveremo diverso da come eravamo abituati? Sembra proprio che in questi mesi il regista e attore abbia ritrovato il sorriso con Teresa Magni, classe 1981, già mamma di una figlia nata da un precedente relazione. Leonardo Pieraccioni è uno degli artisti simbolo del cinema italiano e chi lo conosce sa bene che anche lui è padre di Martina, nata dalla relazione con Laura Torrisi. Capiremo qualche cosa in più della sua vita privata questa sera?

