Leonardo Pieraccioni, retroscena su ex fidanzata e Il Ciclone/ “Fu lei ad ispirarmi”

“Il paradiso non è un posto deve andare, è una sensazione con cui vivere.” Chi ha visto almeno una volta il film “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni ricorderà bene questa frase, forse simbolo di tutta la pellicola. Una perla che ha una storia che solo oggi Pieraccioni ha voluto svelare attraverso i suoi social. La frase non è infatti frutto della sua penna ma è stata invece ispirata da una donna che in passato è stata per lui molto importante: una fidanzata. Pieraccioni non fa il nome della donna che pare sia anche la protagonista dello scatto postato su Instagram che accompagna il racconto dell’attore e regista. Leonardo racconta infatti di un momento per loro particolare, forse alla fine della loro storia d’amore, che si concluse con un bigliettino scritto da lei a Leonardo e contenente la famosa frase. Parole che piacquero così tanto a Pieraccioni che decise di inserirle nel noto film.

La rivelazione di Pieraccioni sul film “Il Ciclone”

“Tanti anni fa una fidanzata venne a trovarmi sul set del film che stavo girando.” Inizia così il racconto fatto da Pieraccioni. Poi continua: “Eravamo in quel momento in cui non si capisce bene se la storia sta finendo o meno. Mi fece parlare tanto, mi guardava attenta, è evidente che voleva capire cosa pensassi di noi; poi fece un sorriso benevolo e dopo cena se ne andó.” Così conclude: “Mi lasciò un bigliettino, lo conservo ancora, c’era scritto: “El paraiso no es un lugar donde ir, sino una sensaciòn para vivir!”. Mi sembró davvero una bella frase e anche se non era prevista nel copione la misi nel film che stavo girando.”





