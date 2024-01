Leonardo Pieraccioni, show a Da noi a ruota libera: “Me ne vado!”/ “Rischio di perdere la patria potestà”

Da noi a ruota libera, Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini show: “Me ne vado se entra”

La puntata di oggi di Da noi a ruota libera si è aperta con il botto, con l’intervista a Leonardo Pieraccioni pronto a presentare il suo ultimo film per il cinema Pare, parecchio Parigi. Il regista e comico toscano ha concesso una divertentissima intervista a Francesca Fialdini in cui ci sono stati pochi momenti serie e molte battute e aneddoti dal set. A surriscaldare il clima, poi, ci ha pensato l’ingresso in studio di un’altra artista di razza, Chiara Francini. Nel film i due attori interpretano un fratello e una sorella ma la loro complicità e venuta fuori anche nel talk di Rai 1.

Vedendo la collega, Leonardo Pieraccioni si è immediatamente alzato: “Me ne vado!” E poco prima in maniera simpatica ha confessato: “Io ho perso l’uso dell’orecchio destro perché durante le riprese lei mi stava sempre a destra. Non è che la Francini parla, la Francini non smette di parlare. Per cui non la facciamo entrare. Io sono andato dal medico e ho detto ho l’acufene e mi hanno risposto di no, è la Francini che ti ha fatto perdere l’uso dell’orecchio. Tra l’altro me l’avete messa a sinistra!”

Leonardo Pieraccioni su Chiara Francini ammette: “Una sorella la avrei avuta davvero così”

Continuando a scherzare, inoltre, Leonardo Pieraccioni ospite a Da noi a ruota libera ha confessato: “Noi due siamo figli unici nella vita e menomale perché se io avessi avuto una sorella questa mi sarebbe capitata, ne sono sicuro.” Mentre Chiara Francini ha ammesso che in realtà sono davvero molto simili. L’attore poi, sempre in maniera ironica, durante la chiacchierata con Francesca Fialdini ha aggiunto: “Con tutte queste bischerate rischio di perdere la patria potestà” L’attore, infatti, ha una figlia Martina quasi adolescente nata dalla sua relazione con Laura Torrisi

L’intervista a Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini a Da noi a ruota libera, si è conclusa parlando del film Pare parecchio Parigi. L’attrice ha confessato: “In un attimo di serietà devo dire che sono molto felice che stia andando bene perché mi interessa molto sapere il giudizio del pubblico, la motivazione perché si commuovono e tutti mi dicono che un film che realmente rappresenta la vita”











