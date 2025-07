Leonardo Pieraccioni finisce nel mirino dei profili fake: l'ironica reazione dell'attore

Anche Leonardo Pieraccioni è finito nel mirino dei profili fake. Questa volta, però, non si tratta del solito account falso su Instagram o altri social, bensì di un falso profilo su Tinder, la nota app di incontri. Poche ore fa, l’attore toscano ha infatti condiviso su Instagram una screenshot di un account Tinder che utilizzava una sua foto, ma sotto un nome completamente inventato: “Steve“, “uomo” di 52 anni. Tra le informazioni generali riportate, si legge che “Steve” non si allena, fuma in compagnia e non ha animali. Insomma, nulla che abbia a che vedere con il vero Pieraccioni.

Sanremo 2026, si riunisce il trio toscano? Panariello e Pieraccioni pronti per Conti dopo il misterioso forfa

Sorpreso dalla scoperta, Leonardo ha pubblicato l’immagine del profilo falso sul suo account Instagram, accompagnandola con una delle sue classiche didascalie ironiche. “Mi segnalano questo profilo fake su Tinder! Ovvio che sia tutto inventato: io non fumo, ho un gatto e non mi alleno proprio. L’unica cosa vera è il mio nome: STEVE! Leonardo è il nome d’arte, mi hanno scoperto. Da oggi chiamatemi Steve Pieraccia“, ha scritto.

Leonardo Pieraccioni: “Casto per tre anni dopo Laura Torrisi”/ Perché con la compagna Teresa non convive

Leonardo Pieraccioni, chi è la fidanzata Teresa Magni: i dettagli

D’altronde, è impensabile che Leonardo Pieraccioni possa iscriversi ad un’app di incontri, dal momento che da anni è felicemente fidanzato con Teresa Magni, toscana e madre di una bambina, Anna, nata da una precedente relazione. I due hanno ufficializzato la loro storia nel 2022, anche se stanno insieme da circa quattro anni. In un’intervista al settimanale Oggi, Pieraccioni ha raccontato che la chiave del loro equilibrio è una relazione leggera e libera. Difatti, vivono in case separate, ma trascorrono del tempo insieme dal lunedì al giovedì, per poi tornare ciascuno alla propria quotidianità familiare: lui con la figlia Martina (avuta da Laura Torrisi), lei con la piccola Anna.