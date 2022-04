Leonardo Pieraccioni/ Torna al cinema con “Il sesso degli angeli”

Ironia e sarcasmo sono da sempre tratti distintivi di Leonardo Pieraccioni, che lui sa applicare sia nella vita sia in ambito professionale con i numerosi film che l’hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico. Da “Il Ciclone“, il film che nel 1996 gli ha regalato la popolarità, lui è sempre lo stesso e continua ad avere quell’atteggiamento scanzonato gli permette di essere amato dal pubblico e che chi lo conosce bene non può che apprezzare. Tutti questi elementi non mancano anche nella sua ultima pellicola, “Il sesso degli angeli“.

Questa volta Leonardo ha voluto al suo fianco un’altra collega amatissima, Sabrina Ferilli, oltre ovviamente all’immancabile Massimo Ceccherini. Nel cast anche Valentina Pegorer, Giulia Perulli e Massimo Ceccherini.

Protagonista della pellicola è Don Simone, interpretato proprio da Pieraccioni, un prete che opera in una parrocchia difficile, ma che non si risparmia mai quando si tratta di dare aiuto agli altri. Qui vivono però molti ragazzi che non sembrano essere molto interessati alla fede, ma che anzi preferiscon trascorrere il loro tempo libero sui social.

La situazione per il sarcerdote può cambiare però in modo inaspettato: uno zio a cui lui era legatissimo è morto e gli ha lasciato in eredità un’attività in Svizzera. Portarla avanti in prima persona può permettergli di migliorare il suo oratorio. La realtà è però più amara di quanto si sarebbe aspettato: il parente, infatti, gestiva un bordello. Cosa fare quindi? Accettare l’eredità per un fine importante per lui o rinunciare?

