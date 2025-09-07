Chi è Leonardo Puliti, fidanzato di Paola Egonu reduce dalla vittoria dei Mondiali di Volley 2025: uniti dalla passione per lo sport.

Una favola dalla duplice trama, così si può riassumere la vita recente di Paola Egonu. Da un lato il recentissimo trionfo ai Mondiali di Volley con la storica vittoria dell’Italia; dall’altro la bellezza della sua storia d’amore con il fidanzato Leonardo Puliti. In queste ore il tifo azzurro è in visibilio per l’ennesima splendida tappa non solo della nostra nazionale ma in particolare per la sua ascesa, per il suo talento che non sembra conoscere confini. Un ennesimo traguardo da festeggiare quanto prima anche con la sua dolce metà con la quale ormai da oltre 2 anni vive una splendida liaison.

Chi è il fidanzato di Paola Egonu? In un momento così speciale – la vittoria dell’Italia ai Mondiali di volley – tornano in auge le curiosità più disparate sulla nostra campionessa tra cui, ovviamente, il gossip. La dolce metà della pallavolista corrisponde al nome di Leonardo Puliti; anche per lui lo sport è la passione dominante e in parallelo si è laureato in giurisprudenza. Nel merito della liaison, nessuno dei due ama le vetrine social ed è dunque difficile ricostruire la genesi del loro amore; probabile che sia stata proprio la pallavolo ad offrire l’assist vincente.

Leonardo Puliti, fidanzato di Paola Egonu: un amore impreziosito dai successi sportivi

Come anticipato, Paola Egonu e il fidanzato Leonardo Puliti sono legati da circa due anni ma solo poco tempo fa hanno deciso di raccontarsi in qualità di coppia. Prima gli scatti sui social, poi la romantica sfilata sul red carpet di Venezia in occasione del Festival dello scorso anno. Un momento speciale, scandito dalla loro bellezza e ben raccontato dalle parole della campionessa poste come didascalia dei loro scatti: “It was like living a dream”. Come vivere un sogno, un duplice sogno; l’amore al centro della scena e i successi sportivi a fare da splendida cornice. Circa un anno fa, Paola Egonu festeggiava con il fidanzato Leonardo Puliti la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024; a distanza di pochi mesi, i Mondiali di Volley sono l’ennesima gioia da condividere all’insegna dell’amore.