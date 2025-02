Il fidanzato di Paola Egonu si chiama Leonardo Puliti ed è anche lui un pallavolista. I due si sono messi insieme nel 2024 e la loro storia continua a gonfie vele. Dopo un anno passato ad allenarsi per le scorse Olimpiadi, Paola Egonu ha fatto molto parlare di sè, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Molti si sono chiesti chi è il suo fidanzato, che lavoro fa e quanti anni ha, ma soprattutto se anche lui come la campionessa sia uno sportivo.

Paola Egonu, chi è il fidanzato Leonardo Puliti?/ La dedica: "Segui sempre la tua parte migliore"

Leonardo Puliti è nato nel 1991 e ha qualche hanno più di Paola Egonu, che è classe 1998. Gioca a pallavolo nella serie A3 e questa è la sua professione. Oggi il ragazzo vive a Milano ma è originario di Terni e nella sua carriera non c’è stato solo lo sport, ma anche tanto studio. Infatti, si è laureato in giurisprudenza per poi ottenere un master in Sport & Business Management. Da quando stanno

insieme, esattamente non si sa ancora, ma probabilmente si tratterà di un po’ di anni.

Leonardo Puliti, i social e le dolci parole alla fidanzata

Lo scorso anno Leonardo Puliti, fidanzato di Paola Egonu, ha vissuto per molto tempo a Parigi dove ha seguito le Olimpiadi della sua ragazza. Ma chi sono gli ex fidanzati di Paola Egonu? Prima di mettersi con Leonardo Puliti, la ragazza ha avuto una relazione con il pallavolista Michael Filip. I due non hanno mai confermato di avere una frequentazione, ma all’epoca alcuni settimanali di gossip avevano scattato foto dei due insieme.

Nel 2018, Paola Egonu ha poi fatto coming-out come bisessuale e aveva iniziato una relazione con la palleggiatrice Katarzyna Skorupa, di origini polacche. Le due hanno poi scelto di lasciarsi senza mai rivelare il perchè di questa scelta. In ogni caso, oggi è felice con il suo Leonardo Puliti, che vanta anch’egli una grande carriera. Ha giocato in serie B1 per poi far parte della Nazionale Giovanile. In seguito è approdato in serie A3 diventando lo schiacciatore della squadra Moyashi Garlasco. Poco tempo fa, Leonardo Puliti ha mandato una dedica dolcissima alla fidanzata dopo la vincita dell’oro: “Hai un cuore grande, e non lo hai proclamato al mondi con grandi parole ma con grandi azioni“.

