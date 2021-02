Leonardo Russo è Tettè ne Il Commissario Ricciardi, chi è?/ “Nel suo sguardo…”

Il Commissario Ricciardi torna in onda questa sera con la quarta puntata dal titolo “Il giorno dei morti”. Nel corso della puntata, il commissario Ricciardi sarà impegnato in una serie di indagini per scoprire chi ha ucciso il piccolo Matteo, conosciuto da tutti come Tettè. Ad interpretare Tettè è un giovanissimo attore, Leonardo Russo, formato da un maestro del teatro come Peppe Mastrocinque, storico attore e regista. A soli 10 anni, Leonardo ha davanti un futuro roseo nel mondo della recitazione. Leonardo, infatti, è cresciuto in una famiglia in cui la tradizione teatrale è molto ricca. Come fa sapere Fanpage, infatti, il piccolo Leonardo è il nipote di Tato Russo, storico drammaturgo e impresario teatrale. Cresciuto con una grande tradizione teatrale, Leonardo pare destinato ad avere un futuro nel mondo della recitazione e questa sera sarà uno dei protagonisti della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi.

Leonardo Russo, chi è il giovanissimo attore che interpreta Tettè nella fiction Il commissario Ricciardi

Leonardo Russo è pronto a dimostrare il suo talento interpretando il piccolo Tettè ne Il commissario Ricciardi. Prima di essere scelto per lavorare nella fiction con Lino Guanciale, Leonardo Russo ha già lavorato al cinema lavorando nel film Fortuna diretto da Nicolangelo Gelormini, scritto con Massimiliano Virgilio in cui interpretava Nicola, il miglior amico della piccola Fortuna. Questa sera, invece, Leonardo si calerà nei panni del piccolo Tettè. Sul suo talento, il regista della serie tv Alessandro D’Alatri ha detto: “Nello sguardo di questo giovane attore napoletano ho trovato tutta la poesia di Tetté: il protagonista della quarta puntata de Il commissario Ricciardi, Il giorno dei morti”, riporta Fanpage.





© RIPRODUZIONE RISERVATA