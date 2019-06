Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta/ Mafia, omicidi e indagini (Maturità 2019)

Fra le due tracce proposte dal ministero dell’istruzione per la prima prova tipologia A, l’analisi del testo, vi è “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia. A differenza di Ungaretti, l’altro poeta scelto dal Miur per la prima prova, l’opera dello scrittore agrigentino era senza dubbio meno pronosticabile dagli studenti. “Il giorno della civetta” è il romanzo più famoso di Sciascia, fra gli scrittori italiani più importanti della seconda metà del ‘900. Si tratta di un’opera che all’apparenza potrebbe sembrare un “Giallo”, ma che in realtà nasconde una concreta denuncia nei confronti della mafia e della malavita siciliana. Apparve per la prima volta nel 1960 sulla rivista “Mondo nuovo”, mentre l’anno successivo venne pubblicato dall’autorevole casa editrice Einaudi. Sciascia parte da un episodio di cronaca vera (come è solito fare nei suoi romanzi), ovvero,, l’omicidio per mano della mafia del sindacalista Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca nel 1947.

LEONARDO SCIASCIA – IL GIORNO DELLA CIVETTA

Per il curioso titolo del romanzo Sciascia ha spiegato di essersi ispirato ad un passo dell’Enrico VI di William Shakespeare («come la civetta / quando di giorno compare»), sottolineando come la mafia una volta agiva in segreto, era un animale notturno, proprio come la civetta, mentre ora opera alla luce del giorno, da qui appunto il titolo. Al centro del romanzo, l’indagine del comandante dei carabinieri Bellodi, che punta a ricostruire nel dettagli gli omicidi narrati, e dallo scritto è stato tratto anche un film del 1968 con regia di Damiano Damiani. Fra gli argomenti di denuncia dello stesso Sciacca, come sottolineato da Studenti.it, anche l’omertà dei siciliani, i politici complici della mafia, e la violenza e l’intimazione della malavita. Un romanzo divenuto di fatto il primo di una lunga lista di scritti come lotta nei confronti della mafia, e anche per questo Sciascia è considerato uno grandi pionieri della letteratura italiana degli ultimi 100 anni.

