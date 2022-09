Leonardo Siffredi, figlio Rocco Siffredi/ “Dimensioni? Non sono come lui ma…”

I figli di Rocco Siffredi: “Con noi timido. Abbiamo scoperto che…”

Rosa Caracciolo, Lorenzo e Leonardo sono la moglie e i figli del celebre attore hard Rocco Siffredi. I due ragazzi, a differenza del padre, non hanno alcuna intenzione di fare il loro ingresso nel settore a luci rosse e per il futuro sembrano avere altre idee. D’altra parte Rocco ha sempre preferito non influenzare i suoi ragazzi e molti aspetti del suo lavoro li ha tenuti a lungo per se stesso e, naturalmente, per sua moglie Rosa Caracciolo.

In una intervista rilasciata un po’ di tempo fa al settimanale Chi, Lorenzo e Leonardo avevano ammesso di “aver scoperto molte cose mentre papà le raccontava a tavola agli amici… con noi lui è sempre stato molto timido e in imbarazzo…”. A proposito di argomenti scottanti, il figlio Leonardo ha raccontato di non essere “all’altezza” del padre per quanto riguarda le dimensioni, ma di non potersi affatto lamentare.

Leonardo Siffredi, passione moda. E il mondo hard…

Il secondogenito di casa Siffredi, Leonardo, è un appassionato di motori e ha lavorato come modello di intimo per MSGM raccogliendo feedback importanti grazie ad una forma fisica invidiabile. Qualcuno garantisce che un giorno seguirà le orme del padre, ma questa previsione sembra più una boutade che una reale prospettiva. Ricordiamo che i figli di Siffredi non fanno parte del mondo hard e che Leonardo, nel corso di questi anni, si è concesso al massimo alcune collaborazioni in ambito moda, debuttando per la prima volta in passerella nel 2019, quando ha sfilato per Pitti Uomo.

