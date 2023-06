Leonardo Spinazzola e Miriam Sette si sono sposati/ Secondo sì per la coppia e grande festa con amici

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette: matrimonio a Foligno

Fiori d’arancio in casa Roma per il matrimonio di Leonardo Spinazzola e Miriam Sette. Sono tanti i calciatori che scelgono giugno per convolare a nozze approfittando delle vacanze e della pausa dagli impegni sportivi. Nel giorno in cui si sono sposati Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, anche il centrocampista della Roma Leonardo Spinazzola ha pronunciato il fatidico sì. Il calciatore ha sposato la sua Miriam Sette anche se in realtà i due erano già convolati a nozze. Il matrimonio era stato, infatti, celebrato nel 2020 ma tre anni fa, a causa dell’emergenza covid e delle varie restrizioni, non avevano potuto festeggiare.

Stavolta hanno scelto di coronare nuovamente il loro amore con rito civile a Foligno avendo come testimoni d’eccezione i figli. Un momento magico per la coppia come ha documentato la sposa condividendo foto e video tra le storie del proprio profilo Instagram.

Gli invitati vip al matrimonio di Leonardo Spinazzola e Miriam Sette

Già genitori di Mattia e Sofia, Leonardo Spinazzola e Miriam Sette fanno coppia fissa dal 2010 e dopo il matrimonio celebrato il 24 dicembre 2020 senza festeggiamenti, hanno potuto coronare il proprio amore davanti a parenti e amici per poi festeggiare fino a notte fonda. Tanti gli ospiti vip presenti alla cerimonia tra cui diversi calciatori legati allo sposo da un lungo rapporto d’amicizia.

Come svela il Corriere dello Sport, tra gli invitati al matrimonio c’erano Stephan El Shaarawy, insieme alla compagna Ludovica Pagani, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini insieme alle rispettive mogli Veronica Martinelli e Elisa Baggiani. Tra gli invitati anche l’ex Javier Pastore e la moglie Chiara Picone e Bryan Cristante.

