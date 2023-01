Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, trionfa nei 60 ostacoli/ Tempo di 7″87

Un successo nello sport per Leonardo Tano , figlio di Rocco Siffredi. Nel sabato di gare ad Ancona nel meeting nazionale indoor, si è registrato anche il 7″87 del giovane sui 60 ostacoli, nuovo primato personale dopo il 7″93 di quest’anno a Parma. A detenere il record italiano è ancora Paolo Dal Molin con 7″51. Leonardo è il figlio minore di Rocco Siffredi e di Rozsa Tassi . È tesserato con l’Atletica Meneghina con licenza ungherese e nel suo palmares vanta anche un 2.02 nel salto in alto.

Leonardo Tano è laureato in ingegneria meccanica a Budapest, dove la famiglia vive, ma sta attualmente frequentando un master al Politecnico di Milano. Ha all’attivo anche una carriera da modello: ha sfilato per diverse case di moda. Per quanto riguarda lo sport, ha già fatto parte della nazionale ungherese a Tbilisi negli EYOF 2015, il Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Chi è Leonardo Tano

Leonardo Tano non ha seguito la carriera del papà ma il suo nome è comunque finito alla cronaca per meriti differenti, di natura sportiva. È infatti impegnato nel meeting indoor con l’Atletica Meneghina. Il giovane sportivo ha 23 anni, la mamma Rozsa Tassi è ungherese mentre il padre, Rocco Siffredi, è italiano, ma la famiglia vive da sempre in Ungheria. Il ragazzo ha vinto i 60 ostacoli con il tempo di 7″87 battendo il suo record personale.

Come si evince dal profilo Instagram, Leonardo è un grande appassionato di sport. Oltre all’atletica, sembra essere anche particolarmente vicino al mondo delle moto e in particolare al motocross, come si può ben comprendere dalle tante foto pubblicate in sella. È inoltre un modello.

