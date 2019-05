Leonardo via dal Milan?/ Probabile ritorno al Psg, anche Maldini pronto a lasciare

Nuovo ribaltone in casa rossonera: Leonardo e Maldini via dal Milan? L’indiscrezione lanciata da SportMediaset a dire il vero non è nemmeno nuova, nel senso che da tempo si mormora che i due dirigenti possano fare le valigie a nemmeno un anno dalla loro nomina, con i quadri della società che dunque sarebbero nuovamente in divenire. La causa scatenante sarebbe la mancata qualificazione alla Champions League, ma non solo: alla base ci sarebbero dissensi con l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis, strategie diverse che porterebbero ad una separazione. Nel futuro di Leonardo potrebbe e dovrebbe, nel caso, esserci nuovamente il Psg nel quale aveva già lavorato (fino al 2013): il brasiliano prenderebbe il posto di Antero Henrique. Per quanto riguarda Paolo Maldini, la sua figura da dirigente è sempre stata legata a quella di Leonardo: l’ex terzino ha confidato di aver accettato la proposta perchè arrivata dal compagno di squadra, con l’addio del brasiliano anche lui potrebbe salutare. Il futuro potrebbe allora chiamarsi Luis Campos, che a Monaco ha creato un “impero delle plusvalenze” e che si sta ripetendo al Lille: con lui potrebbe arrivare Leonardo Jardim, eventuale nuovo allenatore qualora Gennaro Gattuso dovesse andarsene.

LEONARDO E MALDINI VIA DAL MILAN?

Come detto, alla base dell’addio al Milan di Leonardo e Maldini ci sarebbero vedute di calciomercato diverse rispetto a Gazidis: l’AD rossonero vorrebbe impostare una squadra giovane e senza troppi investimenti di lusso, idea che di principio il brasiliano non disprezza ma che, secondo lui, va accompagnata a colpi da novanta. Ad esempio, a gennaio Leonardo sembrava poter mettere le mani su Zlatan Ibrahimovic e Cesc Fabregas ma poi non se ne era fatto nulla: proprio quel dietrofront potrebbe aver definitivamente reso saturi i rapporti almeno in termini lavorativi. Per il resto, a Leonardo sarebbe imputata la scarsa resa di alcuni acquisti estivi: su tutti Samu Castillejo e Diego Laxalt ma volendo anche Fabio Borini, mentre il doppio colpo di gennaio che ha portato al Milan Krzysztof Piatek e Lucas Paquetà non lo avrebbe del tutto riscattato. Ad ogni modo, la partenza di Leonardo dal Milan sarebbe molto più legata alle strategie future: adesso dunque i rossoneri dovranno valutare il da farsi, soprattutto perchè sono rimasti ancora una volta fuori dalla Champions League (non la giocano dal 2014) e su di loro incombe il Fair Play Finanziario.

