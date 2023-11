Leone fuggito dal circo a Ladispoli/ Catturato dopo ore: in campo forze dell’ordine ed elicotteri

Paura a Ladispoli, vicino Roma, dove dopo le 15 si è diffusa la notizia di un leone fuggito da un circo in viale Mediterraneo. A confermare la notizia anche il dispiegamento di forze dell’ordine nell’area, alla ricerca dell’animale della Savana. L’allerta è scattata, secondo quanto spiega RomaToday, su segnalazione dei proprietari del circo stesso. Impegnati nelle vie della città varie forze militari: carabinieri, carabinieri forestali del Cites, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia locale e polizia provinciale, tutti a caccia dell’animale.

A sorvolare la zona anche un elicottero. Il felino è stato individuato quasi un’ora dopo l’inizio delle ricerche, in un canneto non lontano dal circo, lungo il corso del torrente Sanguinara. Il direttore del circo è intervenuto con una gabbia. Nonostante l’individuazione, la cattura ha richiesto intere ore. Sono infatti intervenuti i veterinari che lo hanno addormentato dopo avergli sparato un proiettile anestetico: il felino è stato poi adagiato una lettiga e immobilizzato con le cinghie prima di essere riportato nella sua gabbia, spiega il Corriere della Sera. L’animale non sarebbe in gravi condizioni ma sarebbe in corso un’indagine per capire se il leone venga accudito nel rispetto delle regole sulla protezione degli animali.

Il sindaco di Ladispoli: “Prestate la massima attenzione”

Anche il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, aveva diramato un comunicato dopo la fuga: “Un leone è scappato dal circo attendato in viale Mediterraneo. L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione”.

Nel comunicato del primo cittadino di Ladispoli, anche una risposta preventiva alle polemiche che probabilmente si scateneranno dopo la fuga del leone dal circo: “Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente”.

