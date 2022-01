Leone, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Diletta Leotta a Lorella Cuccarini, previsioni dell’anno

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per il Leone in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno del Leone nelle previsioni per il nuovo anno. La domanda che attanaglia i nati sotto questo segno è la seguente: che cosa prevedono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro del Leone? Per quanto riguarda l’amore, Paolo Fox sostiene che i single nati sotto questo potrebbero provare interesse a sperimentare relazioni particolari, persino rapporti che non avrebbero mai considerato. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 diverso, invece, il discorso per le coppie più solide. Nel 2022 potrebbero vivere periodi complicati e scivolosi, che metteranno alla prova il rapporto. Sarà proprio in quel momento che emergerà uno spirito di condivisione, nel migliore dei casi, o di conflitti e scontri pericolosi. Per quanto riguarda gli incontri più interessanti dal punto di vista sentimentale, i mesi estivi sono da tenere in grande considerazione.

Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 suggerisce di non farsi prendere dall’agitazione e di non dare spazio alla paura inconscia di non essere all’altezza. I nati sotto questo segno, anche nel campo professionale, hanno bisogno di farsi notare e guardare al passato potrebbe non rivelarsi una buona idea. Il 2022, in questo senso, può essere un anno di cambiamenti radicali e persino di miglioramenti economici grazie alla revisione di alcuni accordi lavorativi. Per quanto riguarda la salute, il mese di febbraio non sarà semplice, ma più in generale l’inizio dell’anno non è da considerare un periodo di piena forma. La voglia di fare e l’energia, tuttavia, torneranno in Primavera, un periodo ideale, eventualmente, per cominciare qualche terapia. Il mese di luglio, invece, sarà il momento in cui raccogliere i frutti e sfruttare a proprio favore tutta la ritrovata energia.

Leone, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Per quanto riguarda la giornalista sportiva più osannata e ammirata dagli italiani, Diletta Leotta, nata sotto il segno del Leone, è stato un anno molto importante. Paola Fox aveva “avvisato” la reporter, dicendo che nel complesso sarebbe stato un anno in cui difendersi da qualche attacco. Gli haters, in effetti, spuntano come funghi quando si toccano simili livelli di popolarità. In ogni caso la sua carriera ha definitivamente spiccato il volo e la giornalista di DAZN è ormai sulla bocca di tutti. L’oroscopo aveva inoltre previsto un piccolo salto in avanti rispetto all’anno precedente e in effetti per Diletta è arrivata la parte in Chi ha incastrato Babbo Natale con De Sica e Siani. I due attori l’hanno definita una vera e propria rivelazione dopo averla vista all’opera sul set.

Anno positivo anche per Lorella Cuccarini, tornata prepotentemente in scena nel ruolo di insegnante nella scuola di Amici. Qualche colpo basso è arrivato, come previsto da Paolo Fox, dalla sua “nemica” televisiva Alessandra Celentano ad Amici, ma nulla di estraneo alle normali dinamiche televisive. Sia per lei che per la Leotta continuerà il magic moment nel 2022?



