Leone, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Lavoro momento di svolta e in amore…

Leone, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

Il Leone è uno dei segni più positivi per l’oroscopo del 2022 di Paolo Fox. Il noto astrologo, come ogni anno, ha fatto il bilancio su DiPiù Tv fornendoci degli spunti molto interessanti da osservare. Questo segno negli ultimi anni ha lavorato davvero molto duramente, ora però forse sarebbe meglio trovare del tempo per svagarsi ed evitare di vedersi accavallare troppe cose nella sua testa. Sarà un anno intenso in cui, se ci sarà costanza, qualche soddisfazione arriverà sia nel campo professionale che in quello sentimentale. Saturno sarà in transito per un lungo periodo e farà capire che il lavoro non è l’unica cosa da cullare, facendo riscoprire qualche valore a lungo sopito. Questo porterà il Leone ad avere maggiore voglia di condividere momenti intensi come le persone che più ama. Nonostante questo alcuni faticheranno perché si ritroveranno a vivere dei momenti delicati a livello economico visto che usciranno più soldi di quanti se ne guadagnano. Tra i vip di questo segno ci sono personaggi molto noti come Diletta Leotta, Marco Liorni e Lorella Cuccarini.

Lavoro, oroscopo Paolo Fox 2022: maggio mese della svolta

E ora passiamo al lavoro per il Leone per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox per il 2022. L’anno scorso a inizio 2021 si sono dovuti accettare dei compromessi e qualcuno ha dovuto dare un cambio repentino al suo stile di vita. Ora però ci si rende conto che quella scelta difficile ha portato dei frutti che non si potevano nemmeno immaginare. Si è molto competitivi e dunque ci si mette in gioco anche con un certo spirito di sfida nei confronti dei colleghi creando a volte anche alcuni malumori. Maggio sarà il mese che inizierà a dare delle risposte e lo capiranno soprattutto quelli che hanno un’attività in proprio. Sarà il momento di accettare nuove proposte mentre alcuni si potrebbero trovare a dover riconfermare degli accordi considerati davvero molto proficui. Saturno rimarrà ancora un po’ opposto all’inizio dell’anno e questo potrebbe portare a dei problemi a livello economico, nonostante questo sono molti quelli che riusciranno a chiudere le problematiche che si sono aperte da diverso tempo.

Amore, cosa ci rivela Paolo Fox nell’oroscopo 2022? Evitare i trasferimenti, creano distanza

Sarà un anno particolare quello del Leone dal punto di vista dell’amore, almeno così specifica l’oroscopo di Paolo Fox del 2022. Alcuni all’inizio dovranno capire che forse è il caso di liberare il cuore da una situazione complessa che accompagna dal passato. Altri invece avranno la necessità, per sentirsi più amati, di mettere alla prova il partner anche in maniera dura. Chi vive una relazione di lunga data potrebbe essere improvvisamente portato a rompere perché mancano stimoli per vivere tutto con la giusta voglia. I più giovani devono fare attenzione perché il rischio è che si possano far travolgere da sentimenti caotici e difficili da gestire. Quello che non si riesce a fare è trovare un accordo con persone che hanno delle idee diverse. Si potrebbe anche decidere di pianificare un trasferimento anche se c’è da dire che forse in questo momento sarebbe meglio rimanere tranquilli ed evitare di complicare l’amore anche con la distanza verso il proprio partner.

Salute, le previsioni dell’oroscopo 2022 di Paolo Fox: non si deve strafare

Ora soffermiamoci sulla salute alla quale Paolo Fox nel suo oroscopo del 2022 dà ampio spazio anche per il Leone. L’anno inizierà con tanti pianeti opposti e questo potrebbe causare un po’ di stress eccessivo, l’importante è non strafare perché si rischia di rimanere vittime di queste scelte anche dal punto di vista fisico. Si devono prendere delle decisioni con calma, evitando di essere caotici come accade fin troppo spesso. Sicuramente Sole e Mercurio positivi possono garantire più energia rispetto al passato, ma per il loro ingresso bisognerà aspettare inizio aprile e dunque stringere i denti per i primi tre mesi del 2022. Le emozioni, in diversi campi, possono creare vitalità e rigenerare anche le forze fisiche. La testa fa questo e anche molto di più. Attenzione al mese di febbraio perché soprattutto verso la metà ci sarà un calo di concentrazione che potrebbe portare a commettere qualche errore. Saturno opposto potrebbe rendere tutto un po’ più difficile. L’importante è rimanere lucidi e non mollare mai di fronte a nulla.



