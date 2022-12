Leone, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: leggerezze e serenità

Leone, oroscopo 2023 di Branko: cosa dicono le stelle per il nuovo anno?

Nell’oroscopo Branko 2023 per il segno del Leone vediamo finalmente una liberazione dall’opposizione di Saturno, da marzo, che donerà leggerezza e più serenità a un segno che quest’anno vedrà l’amore protagonista con una Venere molto particolare. Giove sostiene e Mercurio stimola gli affari e il lavoro. L’alleanza di Marte con il pianeta dell’amore garantisce una lunga estate calda che sarà ricca di amicizie e passione.

Oroscopo 2023 di Branko: amore protagonista per il Leone

È molto probabile che quest’anno ti innamorerai! Se invece hai già un partner al tuo fianco, potrete rinsaldare il vostro legame come non mai. L’oroscopo Branko 2023 del Leone promette un transito di Venere che, oltre a stimolare il campo delle amicizie da aprile, entra nel tuo segno il 5 giugno e ti seguirà fino ai primi giorni di ottobre: ti sosterrà, ti renderà affascinante e sarà davvero molto difficile terminare l’estate in solitudine. Marte accompagnerà Venere per tutto il mese di giugno e i primi dieci giorni di luglio e il tuo amore sarà intenso e molto soddisfacente. Il pianeta rosso si sposterà poi in Vergine, garantendo comprensione e fiducia. Soltanto i mesi di settembre e ottobre portano un po’ di maretta in famiglia, ma ti riprenderai subito in novembre dove l’ingresso di Venere in Bilancia porterà grazia, dolcezza e armonia con tutte le persone che ti circondano. Insomma l’oroscopo Branko 2023 del Leone per l’amore è davvero eccezionale: non farti sviare solo dal mese di gennaio che, con Venere in Acquario, potrebbe essere un po’ problematico, ma il pianeta dell’amore saprà presto come farsi perdonare!

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: grande aiuto da Giove per il Leone

Per il settore lavorativo, l’oroscopo Branko 2023 del Leone indica subito una partenza sprint nel mese di gennaio con un focus sul lavoro dipendente: sarai apprezzato e avrai modo di farti notare “ai piani alti”. L’evento dell’anno è però il passaggio di Saturno in Pesci a marzo: finalmente non avrai più la sua opposizione! Il grande Giove ti aiuterà fin da subito e, da febbraio in poi, dovresti cogliere l’occasione per mettere fine a contenziosi legali e dispute di qualunque tipo, perché ne uscirai vittorioso. Mercurio un po’ ostile nei primi mesi dell’anno si sposta in ottima posizione verso la fine di giugno: sono in arrivo soddisfazioni vere sul piano professionale. Nei mesi estivi dovrai fare solo attenzione a non sperperare le tue finanze, perché Marte in Vergine è un po’ spendaccione! Molto positivi i cambi di Luna in settembre che portano novità interessanti e la fine dell’anno sarà ricca di soddisfazioni grazie alla tua energia e intraprendenza, stimolate sempre dal pianeta rosso. L’oroscopo Branko 2023 del Leone per il lavoro promette un’attività intensa e fruttuosa e più fortuna negli affari, grazie soprattutto al nuovo transito di Saturno che non ti darà più fastidio a lungo.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per il Leone?

Se da un lato Marte infonde una forte energia, dall’altro può essere anche stancante e creare qualche problema di salute. Dovrai quindi essere attento da marzo, dice l’oroscopo Branko 2023 del Leone, ovvero quando il pianeta terminerà il moto lento in Gemelli, per riprendere il suo percorso normale, e verso la fine dell’anno, specialmente in ottobre, quando ci sarà la prima e unica opposizione del pianeta rosso, dal quale comunque riceverai influssi più che positivi per tutto il resto dell’anno: non hai di che lamentarti. Attenzione quindi alla circolazione, alla pressione sanguigna ed evita lo stress, per quanto è possibile. L’ingresso di Venere nel tuo segno, il 5 giugno, è certamente una fortuna per l’amore ma potrebbe far aumentare la tua golosità: occhio alla linea! L’oroscopo Branko 2023 del Leone per la salute sottolinea la grande carica energetica che avrai per tutto l’anno grazie al sostegno degli astri più importanti, come il già citato Marte e Giove.











