Leone, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Momento di lotta e…

Leone, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Soffermiamoci sul Leone seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2021. Questo è un momento in cui si deve combattere contro qualcuno, negli ultimi mesi ci si è arrabbiati per l’infedeltà delle persone e si deve lottare per qualche problema. Giove e Saturno sono in opposizione, non esistono anni negativi ma altri in cui stare attenti ai rapporti che non funzionano. Il 2021 sarà un anno dove chiudere ciò che non funziona e anche ai conti si dovrà dare un occhi. La primavera indicherà una nuova crescita, ma i mesi migliori saranno giugno e luglio.

Amore: recupero dopo un 2020 di “isolamento”

Amore: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox si parte molto bassi all’inizio con gennaio e febbraio che serviranno a recuperare a un 2020 come per tutti di “isolamento”. Da marzo inizierà una crescita che vedrà il suo culmine a giugno con possibilità di incontri e fortuna in questo senso. Dopo un leggero calo ad agosto si chiuderà molto bene con tutti i parametri che parlano di una fine di 2021 molto interessante.

Lavoro: inizio in salita, ma da giugno in poi…

Lavoro: l’oroscopo di Paolo Fox ci svela che i primi cinque mesi del 2021 saranno molto complessi, si dovranno far quadrare i conti e cercare di essere attenti sotto diversi punti di vista. Da giugno però si vivranno due mesi interessanti con una leggera discesa ad agosto e una nuova crescita in vista della fine dell’anno. Ottobre sarà un mese molto positivo e nella seconda parte dell’anno si potrebbe concretizzare qualcosa di positivo.



