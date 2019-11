Leone “ringhia” a mamma Chiara Ferragni/ Video: “Chissà da chi ha preso…”

Leone Lucia sempre più idolo dei social. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è protagonista di un video diventato virale. Tutto merito di una reazione inaspettata del piccolo di casa “Ferragnez”, che così ha strappato un sorriso al popolo dei social. A pubblicare il video è stato il rapper, che ha ripreso il giovane rampollo di casa letteralmente mentre “ringhia” alla mamma. Fedez allora ha scelto questa didascalia per commentare ironicamente il siparietto: «Quando è concentrato su qualcosa e qualcuno prova a sfiorarlo… Un angioletto». Ma cosa ha fatto il piccolo Leone? Nel video la mamma Chiara Ferragni accarezza i capelli al figlio che però non gradisce le attenzioni. Il bambino reagisce con una serie di smorfie tutte da ridere. Non a caso hanno fatto il boom di like e commenti sui social. E il video ha fatto il giro del web. Il commento più esilarante però è quello di papà Fedez, che in sottofondo dice: «È Charles Manson!».

LEONE LUCIA “RINGHIA” A MAMMA CHIARA FERRAGNI: VIDEO VIRALE

Il video di Leone “indemoniato” non poteva passare inosservato. Anche in famiglia hanno commentato il video pubblicato da Fedez su Instagram. «Chissà da chi ha preso», ha scritto Chiara Ferragni. «Non mi toccareeeeeeeee», il commento della sorella Valentina. Il fidanzato di quest’ultima poi scrive: «La mia reazione quando: inserire password – password errata – recupero password – inserire nuova password – la nuova password non può essere la password vecchia». E poi interviene la nonna Marina Di Guardo: «No, è troppo forte!!!». Un’ondata di ironia ha contribuito alla diffusione del video di Leone: «Io che non trovo la mia taglia in negozio», scrive Trash Italiano. «Quando metto il gel e puntualmente tutti mi toccano i capelli! SAME STORY», il commento invece di Iconize. «Quando ti dicono ci vediamo al prossimo appello», ha scritto un altro utente tra i commenti. Insomma, il video è stato un successo.

Visualizza questo post su Instagram Quando è concentrato su qualcosa e qualcuno prova a sfiorarlo…un angioletto 👼🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 16 Nov 2019 alle ore 11:54 PST





