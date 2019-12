Leone, Vergine, Bilancia: oroscopo Paolo Fox/ Cosa succederà oggi 30 Dicembre?

Oroscopo Paolo Fox: Leone, Bilancia, Scorpione, Vergine le previsioni di oggi

Voltiamo pagina nell'oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone vuole sfuggire alla noia, specialmente in questo particolare periodo. Bisogna organizzare qualcosa per il 31 dicembre. La Vergine è uno tra i segni più forti della settimana. Si è pronti a fare grandi cose e avere un buon oroscopo anche nei primi mesi dell'anno. La Bilancia è in una fase di trasformazione che costa cara, si vogliono costruire un po' di cose belle ma si è legati troppo alle promesse. Se una persona ha fatto cose per il segno e si è grati a vita per tutto ciò che ha fatto è giusto e normale e tuttavia non si devono dire cose che non si sentono. Bisogna essere sinceri quando si affrontano problemi importanti. Lo Scorpione vuole partire da nuove basi e farà ottimi progetti per il futuro. Si ha un cielo efficace e sono favorite le coppie che possono avere un figlio.

