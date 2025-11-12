Sono trascorsi poco più di sei mesi dall'inizio del Pontificato di Leone XIV, una figura cui fedeli e potenti della Terra continuano a guardare

Sono ormai passati sei mesi, giorno più giorno meno, dall’elezione di Robert Francis Prevost, Leone XIV, a Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica. Come accade spesso quando si giunge a un numero simbolico, in questo caso il secondo dopo “i primi 100 giorni” di Pontificato, il desiderio è quello di fare un bilancio di quanto il Santo Padre ha fatto, di ciò che ci si aspettava e di quanto ancora deve ancora fare.

Eppure, ancora più grande del desiderio di tirare le somme di questi primi mesi di operato, è l’educazione alla sequela che ogni nuovo Pontificato fa riemergere con forza, esattamente come la fine di ogni Pontificato rieduca alla coscienza che la Chiesa non è mai nelle mani del Papa, indipendentemente da chi egli sia.

In questo primo periodo è costante la curiosità con la quale si aspetta ogni parola del Pontefice, basti pensare ai giornalisti che lo attendono fuori da Castel Gandolfo o i semplici fedeli in pellegrinaggio durante l’anno giubilare. Tale attesa per le parole e per i gesti del Pontefice è quindi un primo aiuto, che certo può non essere sufficiente se ridotto a una rilettura politica od opinionistica, che educa alla sequela di Pietro, tramite cui seguire Cristo, in comunione con tutta la Chiesa.

Altrettanto forte è stata l’attesa per il primo documento e per le prime nomine curiali. Per quanto riguarda il primo documento ufficiale, Leone XIV ha pubblicato l’esortazione apostolica Dilexi te, uno scritto ereditato dal suo predecessore, cui ha contribuito aggiungendo un contributo laddove il Santo Padre ha ritenuto opportuno e necessario farlo.

Da questo punto di vista è interessante notare un’analogia tra Leone XIV e Francesco: entrambi hanno pubblicato il primo documento già lavorato, parzialmente o completamente, dal predecessore. Di fatto sia la Lumen fidei, la prima enciclica di Francesco, sia la Dilexit te, possono essere anche intesi, da un certo punto di vista, come gli ultimi documenti di Benedetto XVI e Francesco, anche se appartenenti a tutti gli effetti al magistero del Pontefice successivo.

Sulle nomine invece l’impressione è che bisognerà aspettare il termine del Giubileo per vedere qualche eventuale cambiamento, tenendo anche presente che il Santo Padre ha appena compiuto settant’anni e che si prospetta dunque un Pontificato di lunga durata.

Ci sarà poi un appuntamento estremamente importante, che è il primo viaggio apostolico in Turchia per la celebrazione del 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, tappa importantissima per il dialogo ecumenico, su cui ovviamente sarà alta l’attenzione ecclesiale e non solo, per un incontro che si può già certamente definire storico.

Mentre quindi Leone XIV muove i suoi primi passi, non solo all’interno del contesto ecclesiale ma anche a all’interno della comunità internazionale, in un contesto estremamente complicato (dopo appena sei mesi sono già innumerevoli i suoi appelli alla pace, a iniziare dal primo discorso il giorno dell’elezione prima della benedizione Urbi et Orbi) è sempre sorprendente notare l’attenzione costante verso la figura del Papa da parte dei semplici fedeli così come dei potenti della Terra.

Una figura che, se ridotta a un carattere esclusivamente politico, rimane incomprensibile, perché staccata dalla natura della Chiesa, una comunità umana in cui prevale, nonostante la povertà degli uomini, la Presenza di Cristo risorto.

