Leoni al sole è un divertente film che prende in giro gli uomini di una certa età che fanno i provoloni in spiaggia. Con Vittorio Caprioli e Franca Valeri

Leoni al sole, film di Vittorio Caprioli, su Rete 4

Sabato 16 agosto 2025, pomeriggio, su Rete 4 alle ore 17, commedia con il titolo Leoni al sole. Si tratta di un film-progetto del 1961 prodotto da Ajace e Euro International Film, scritto e diretto da Vittorio Caprioli, attore e regista italiano all’esordio dietro la macchina da presa. Le musiche, al contrario, recano la firma di Fiorenzo Carpi, compositore italiano che torna a collaborare con Caprioli in Parigi o cara (1962), I cuori infranti (1963) e Splendori e miserie di Madame Royale (1970).

Anche il protagonista è interpretato dallo stesso Vittorio Caprioli, al fianco di Philippe Leroy, attore francese che ha ottenuto fama mondiale per la sua interpretazione di Yanez in Sandokan (1976), Franca Valeri, attrice di fama internazionale e di origine italiana, che vanta una carriera lunga e brillante come attrice caratterista, moglie di Caprioli, per cui ha lavorato in molti lavori, e Serena Vergano, attrice che esordì sul grande schermo con Dolci inganni di Alberto Lattuada (1960).

La trama del film Leoni al sole

Leoni al sole si svolge nello scenario incantevole di Positano, tra scogliere e mare cristallino, su un gruppo di uomini di mezza età, in vacanza tra pettegolezzi oziosi e vani tentativi di conquista. Questi forever young boys, ben al di là dei loro giorni giovanili, si osservano a vicenda intenti a civettare attraverso i bar affollati e turistici, con sguardi che dicono: «Non ho mai veramente lasciato andare i miei sogni romantici da adolescente».

Qual è il loro scopo? Sedurre le giovani turiste straniere attratte dal fascino mediterraneo e dall’atmosfera spensierata del litorale. Ma i loro approcci sono spesso impacciati, poco incisivi e poco mordaci. I turisti, più incuriositi che coinvolti, si divertono a osservare questi seduttori improvvisati, ma raramente cedono alle loro lusinghe. Gli antagonisti, pur consapevoli del proprio decadimento, non rinunciano al ruolo di seduttori, come se l’estate potesse sospendere il tempo e rianimare la loro vita illusoria.

Con il passare dei giorni, l’energia dell’estate inizia a svanire. Le spiagge sono deserte, le luci si spengono e il trambusto dei turisti dell’estate si trasforma nella quiete autunnale. I protagonisti, uno ad uno, tornano alle loro vite noiose, altalena di routine, piccole amarezze e sogni mai realizzati.