Leontine Snell chi è?/ La figlia Nathaly Caldonazzo: “Su mio padre avrei preferito non sapere”

Chi è Leontine Snell?

Leontine Snell è stata la prima donna che è riuscita ad entrare nel corpo di ballo delle Bluebell arrivando a debuttare giovanissima all’età di 15 anni e stasera sarà ospite dell’ultima puntata del programma “Le ragazze”, che racconta la storia di donne di diverse generazioni che in qualche modo hanno avuto un impatto sulla storia del paese.

Nata in Olanda nel 1943, Leontine Snell ha avuto una vita piena di sogni ma anche di grandi dolori. A soli 4 anni, la ballerina ha iniziato a frequentare la scuola di danza, poi ha intrapreso un percorso in Accademia e alla fine ha ottenuto una borsa di studio e un provino per il Lido di Parigi. In quel periodo però, Leontine Shell, oltre alle difficoltà personali, al distacco dalla famiglia e allo stress fisico a cui era costantemente sottoposta, ha dovuto affrontare anche la morte del padre, con cui aveva uno splendido rapporto. Il padre della ballerina doveva imbarcarsi su un volo ma purtroppo quel volo precipitò; questo è un ricordo e un dolore che la Snell ha portato dentro di se per molto tempo e che spesso ha trasmesso con la sua danza, nonostante tutto, nulla ha ostacolato il suo sogno e colma di speranze, da giovanissima è arrivata in Italia proprio con le Bluebell e li ha avuto inizio il suo grande successo.

La burrascosa vita sentimentale di Leontine Snell: da Mario Coldonazzo a Dino Risi

Dopo l’arrivo in Italia, Leontine Snell partecipa con le altre ballerine alle riprese di Studio 1, poi decide di trasferirsi in Italia, paese che l’ha sempre affascinata, e inizia a lavorare con Antonello Falqui, Mina e Don Lurio. La ballerina è un esempio per le giovani donne che vogliono rincorrere i loro sogni, ma la sua vita, al di fuori del contesto lavorativo, non è mai stata semplice.

Leontine Snell nell’arco della sua vita ha amato solo due uomini ed entrambi erano amori difficili o tossici. Il primo marito della ballerina fu Mario Caldonazzo, un ricco imprenditore edile, padre della famosa attrice Nathaly Caldonazzo, un uomo violento che spingerà la ballerina a tentare il suicidio; Nathaly, la figlia di Leontine, ai racconti pieni di dolore della madre in merito all’ex marito, aggiungerà: “Mio padre per concepire me, durante una litigata ha usato della violenza per avere questo rapporto. È una cosa che mi ha sempre detto mia madre ma che avrei preferito non sapere”. Dopo l’orribile relazione con l’ex marito Mario Caldonazzo, Leontine Snell si innamora finalmente di un uomo per bene: il regista Dino Risi, un uomo amorevole al quale resterà legata per quasi 40 anni, l’unico problema fu che lui era già un uomo sposato; per anni la ballerina e il regista hanno vissuto la loro relazione in segreto, poi lui ha deciso di lasciare la moglie per stare con lei.

