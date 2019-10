Leopolda 10, Renzi attacca Conte e Pd/ Diretta video: “Governo? Basta tasse”

Si chiude questo pomeriggio la 10ema edizione della Leopolda, la convention di tre giorni a Firenze dove Matteo Renzi per la prima volta quest’anno l’ha aperta, condotta a chiusa senza più far parte del Partito Democratico. Ieri con la presentazione del simbolo e dello statuto, Italia Viva ha preso “vita” ufficialmente e si proietta nel futuro politico con molta speranza ma anche diversi punti di domanda, a cominciare dall’aderenza al Governo giallorosso. «Pd partito delle tasse», hanno ribadito ieri Maria Elena Boschi ed Ettore Rosato (solo in parte smorzato dal dietrofront di Francesco Bonifazi) che solo un mese fa erano in Parlamento tra le file dei dem; lo stacco è netto, la scissione è compiuta ma per Conte, Di Maio e Zingaretti il timore è che Renzi possa crescere nei consensi fino ad arrivare a staccare la spina del Governo e portare il Paese alle urne. «Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, certamente perderanno il futuro», ha ribadito ieri nel discorso centrale della Leopolda 10 il nuovo leader di Iv, dando non pochi “avvisi” a Palazzo Chigi.

LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA LEOPOLDA 10

«Oggi c’è un asse Pd-M5S e un centrodestra dominato dalla Lega. Dobbiamo evitare che si consolidi questo bipolarismo. C’è un grande spazio, ma serve tempo per scomporre e ricomporre. Servono anni. Sarà una maratona», ha ribadito sempre Renzi dalla Leopolda, non proprio un grido di ferma decisione e appoggio al Governo di cui pur Italia Viva fa parte. «Nessun ultimatum al governo, ma proposte sì: non penso che ci possono chiedere di essere silenti. Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte ma di aiutare i cittadini ad avere una legge di bilancio che dia delle risposte concrete ai loro bisogni e farlo in modo positivo», ha spiegato l’ex Premier delineando la sua personale critica alla Manovra (non Sugar Tax, no balzelli, basta Quota 100 su tutti), senza allontanare il “timore” di Conte-Zingaretti-Di Maio di una spina staccabile nei prossimi mesi. «Governo va avanti? Si si ci ascolta», riportano i dialoghi privati tra i tavoli della Leopolda gli inviati di Avvenire e Repubblica. In attesa del discorso finale di questo primo pomeriggio, ecco il link dove poter seguire l’ultimo giorno di Leopolda 10 in diretta streaming video.

