Leopolda 2019, Renzi lancia Italia Viva/ Programma, ospiti, futuro: Governo rischia?

Si apre oggi a Firenze l’edizione più attesa della kermesse organizzata ormai da 10 anni da Matteo Renzi alla stazione della Leopolda: è la prima senza più il Pd, la prima per la nuova formazione Italia Viva – che presenterà qui il proprio simbolo ufficiale – e soprattutto la prima con un Renzi “libero” dal suo passato e pronto a rilanciarsi verso un futuro tutt’altro che chiaro sia come compagni di viaggio e soprattutto come posizionamento nel vasto schieramento politico italiano. Un centro riformista è la grande scommessa di Renzi per provare a recitare un ruolo in un più che probabile schema proporzionale nella prossima legge elettorale che lui stesso, appoggiando il Governo Conte-2, intende rilanciare per “frenare” la crescita del rivale numero 1 Matteo Salvini. Gli ultimi mesi renziani sono tutt’altro che “semplici” da riassumere: il rischio scomparsa nel Pd, l’occasione della crisi di Governo, la “federazione” da Zingaretti al M5s e la promozione per la nascita del Conte-bis e poi subito dopo il “battesimo” dell’esecutivo la mossa di scissione dal Partito Democratico per formare Italia Viva. Una “spina nel fianco” per il Governo anche se con una base elettorale al momento ferma tra il 4 e il 5%, proprio per questo Matteo Renzi scommette sul futuro delle prossime Elezioni Politiche non partecipando dunque alle Amministrative e Regionali dei prossimi mesi ma rappresentando comunque per Conte, Di Maio e Zingaretti un “rischio” costante per la tenuta del Governo.

ITALIA VIVA, RENZI ATTACCA IL GOVERNO

Proprio stamani, a poche ore dal via alla Leopolda, Renzi rilancia la sua personale sfida al Governo Conte-2 dove non condivide affatto la Manovra di Bilancio che si sta creando: «Evitare l’aumento dell’Iva era ed è un dovere politico. Per le famiglie inizieremo a fare quello che fino ad adesso non è stato fatto. La ministra Bonetti è bravissima, la vedrete all’opera. Non mi convincono però tutti i microbalzelli: dalla sugar tax alle tasse sulle transazioni immobiliari. Le cancelleremo in Aula. Su questo infatti la pensiamo come i Cinquestelle. La copertura passa dal taglio degli sprechi». Assai polemico anche con la Quota 100 e qui il suo “nemico” passa dal Pd agli stessi M5s: «Quota 100 è un tema complesso, per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120 mila persone è un errore, quindi presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, sennò ognuno si prenderà la sua responsabilità». Il futuro politico di Italia Viva resta però la vera cifra di questa Leopolda e si lega inevitabilmente anche al Governo Conte-2: non è mai stato negato dallo stesso Renzi che il nuovo partito punta all’elettorato, anche, di quel Centrodestra moderato oggi rappresentato ancora da Forza Italia e Berlusconi. Alcuni già hanno seguito Renzi nella sua nuova formazione ma molti ancora potrebbero seguirlo: su tutti è Mara Carfagna l’oggetto del desiderio politico dell’ex premier fiorentino, «La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista» avrebbe raccontato al Foglio Matteo Renzi. Con una Italia Viva più verso il centro-destra, inevitabili sarebbero i rischi per un Governo che invece si fonda radicalmente sulla sinistra; non solo, con i vari attacchi alla Manovra, Conte e Zingaretti temono un futuro “alla Salvini”, con l’altro Matteo scatenato nel puntellare/ricattare il Governo per far passare le proprie istanze con la minaccia di far saltare il banco in qualsiasi momento. Intanto Berlusconi commenta così all’Ansa l’inizio della Leopolda «Tanti auguri a Renzi che la sua Leopolda si svolga bene, auguri al suo nuovo partito che possa avere successo ma nell’altra metà campo dove noi non giocheremo mai».

PROGRAMMA LEOPOLDA 2019

«Sarà una Leopolda che assomiglierà molto a quelle delle origini. Una Leopolda di sfida, in cui vengono le persone che vogliono arrivare e non quelle che sono già arrivate, in cui non c’è garanzia per nessuno. Una Leopolda dei pionieri. Tipo quella del 2012, quando ci eravamo già fatti conoscere, ma ancora eravamo, tutto sommato, outsider», ha spiegato questa mattina a Radio Anch’io (Rai Radio1) il leader di Italia Viva, orgoglioso della nuova Leopolda 10 che sta per scattare da Firenze oggi pomeriggio, domani e domenica 20 ottobre. «Siamo a 20 mila iscritti, quasi il triplo dell’anno scorso», spiegano gli organizzatori della Leopolda 2019 con un programma ancora tutto da costruire e che si permeerà come sempre sul carisma del leader Renzi e sui tanti interventi di politici, personaggi della società civile, vip e gente comune per la prima volta più orientate al centro e non più a quel Pd che sarà quasi assente da questa Leopolda. «La Leopolda numero 10 sarà una Leopolda particolare, quella della nascita di Italia Viva. Parleremo di futuro, dei prossimi 10 anni, e infatti ci saranno moltissimi millenials», spiega ancora Renzi, annunciando poi che il simbolo di Italia Viva verrà presentato sabato pomeriggio con la presentazione e la firma del manifesto programmatico. Domenica la chiusura con l’atteso intervento di Matteo Renzi.

Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo di #ItaliaViva tutti insieme! Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato. Per votare basta andare sul sito https://t.co/zepnpXq6Ee e scegliere quella che preferite.https://t.co/lkAAJHYen6 pic.twitter.com/5UZlQK75R3 — Italia Viva (@ComAzCiv) October 12, 2019





