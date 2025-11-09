Tutto quello che c'è da sapere su Leopoldo Mastelloni: dalla carriera ai problemi economici dell'artista.
Tra gli artisti che hanno scritto pagine importanti del mondo dello spettacolo italiano e che, oggi, vivono situazioni particolari a causa dei problemi economici c’è anche Leopoldo Mastelloni. Classe 1945, Leopoldo Mastelloni nasce e cresce a Napoli dove si lascia rapire dal talento di quelli che sono stati i grandi artisti napoletani scegliendo di dedicare la propria vita alla recitazione e alla musica. Mastelloni dedica il suo talento soprattutto al teatro interpretando grandi spettacoli e conquistando il successo. Un successo che arriva anche con la partecipazione a film sul grande schermo e ad alcune trasmissioni televisive.
Il successo e la popolarità, tuttavia, subiscono un durissimo colpo quando pronuncia una bestemmia in tv nella trasmissione Blitz di Gianni Minà. Dopo quell’episodio, Mastelloni non si ferma e ricomincia a lavorare con grande caparbietà anche se, oggi, non nasconde di avere problemi economici.
Leopoldo Mastelloni: la vita privata e la pensione
Nonostante abbia dedicato tutta la vita al mondo dello spettacolo, Leopoldo Mastelloni ha sempre protetto la propria vita privata da gossip e indiscrezioni varie. Non si sa, infatti, se nella sua vita ci sia attualmente l’amore e le storie del passato. Ciò di cui parla nell’ultimo periodo è la difficoltà ad andare avanti a causa dei problemi economici. Nonostante abbia lavorato con i migliori attori, Mastelloni, come ha raccontato lui in un’intervista rilasciata nel 2024 ai microfoni de Il Giornale, ha investito tanto nel teatro guadagnando poco.
Oggi, così, vive con una pensione di 1200 euro ma pagando affitto e bollette resta davvero poco. Pur avendo una famiglia che ha sempre aiutato, cerca di arrangiarsi per non pesare sulle sorelle e il fratello. Per trascorrere le giornate prova ad impegnarsi concedendosi un po’ di svago davanti alla tv dove guarda soprattutto i programma di Rete 4.