Colpito da un ictus Leopoldo Mastelloni, come sta l'attore e regista: il ricovero in ospedale in prognosi riservata, preso coscienza: prime parole

Ictus Leopoldo Mastelloni, come sta l’attore e regista: ricoverato in ospedale in prognosi riservata

È stato colpito da un ictus Leopoldo Mastelloni, attore e regista partenopeo che ha alle spalle una lunga carriera soprattutto in teatro. Ad annunciarlo è stato il suo entourage che, senza fornire molti dettagli o scendere nello specifico, ha rivelato che l’artista è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Come sta Leopoldo Mastelloni dopo l’ictus? Sempre il suo staff ha specificato che attualmente l’attore dopo essere rimasto vittima di un attacco ischemico è ricoverato in ospedale e si trova in prognosi riservata.

"Penso al suicidio", confessione choc dell'ex concorrente di un reality

Sulle condizioni di salute e su come sta dopo l’ictus Leopoldo Mastelloni ci sono stati degli aggiornamenti in questi minuti. Ieri sera, mercoledì 6 agosto 2025, è stato reso noto che è ancora ricoverato in ospedale ma sembra che l’ictus non abbia fatto gravi danni. Proprio in questi minuti, infatti, l’attore è riapparso sui social per ringraziare tutti chiarendo come sta: “Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero non è una fake news ma una vera e drammatica news”

Chi è Leopoldo Mastelloni colpito da un ictus e ricoverato in ospedale: dal successo alla depressione e difficoltà economiche

Leopoldo Mastelloni è nato a Napoli nel 1945 e sin da giovanissimo si è appassionato al teatro. Ha 20 anni ha debuttato sul palcoscenico recitando in importanti commedie e drammi di autori contemporanei e del passato. Negli anni ’80 debutta in tv dalla quale però viene allontanato nel 1984 a causa di una bestemmia pronunciata durante il programma Blitz. Da allora le sue apparizioni televisive si sono fatte sempre più rare riducendosi a qualche ospitate e, negli anni successivi, ha partecipato come concorrente a La Fattori. Pochi mesi fa è stato ospite a Forum da Barbara Palombelli.

Solo poche settimane fa, per l’esattezza il 12 luglio, Mastelloni ha compiuto 80 anni un traguardo importante ma non festeggiato nel migliore dei modi a causa della solitudine e delle difficoltà economiche che lo attanaglia da anni. Circa un anno fa all’Ansa aveva confessato: “Sono stato dimenticato… vedo l’abisso di fronte a me”. E poi ancora sempre all’Ansa ha rivelato di fare dei brutti pensieri e di temere la depressione e di avere difficoltà economiche. Per quanto riguarda la sua vita privata negli anni ’80 è stato tra i primi artisti a fare coming out pubblicamente.

