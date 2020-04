Leopoldo Mastelloni/ “Sono diventato sonnambulo, l’altro notte ho distrutto tutto”

Pubblicità

C’era anche Leopoldo Mastelloni stamane in collegamento con Rai Uno, con il programma Storie Italiane di Eleonora Daniele. L’attore e cantante napoletano ha svelato di aver scoperto una cosa che l’ha letteralmente sconvolto, ovvero, di essere sonnambulo e di alzarsi dal letto per vagare per casa. Così ha raccontato Leopoldo: “Sono diventato sonnambulo. La notte non mi accorgo di nulla, ma la mattina quando mi sveglio trovo tutto quello che ho sul tavolino a terra, sul tavolo ho trovato tutto distrutto. Sono sonnambulo”. Un dettaglio inedito che ha decisamente preoccupato lo stesso Mastelloni, e che non è da escludere sia un disturbo del sonno legato alla quarantena forzata di queste settimana causa epidemia di coronavirus. Del resto sono svariati i problemi a livello psicologico che molte persone stanno riscontrando per il fatto di non poter uscire di casa, di non poter lavorare, di vivere lontano da parenti e amici, e quello accaduto a Mastelloni potrebbe essere già stato riscontrato in molti altri soggetti.

Pubblicità

LEOPOLDO MASTELLONI E IL MESSAGGIO A ORNELLA VANONI

Ad esempio, sempre a Storie Italiane, si è confessato stamane il modello Akash Kumar, che ha svelato di soffrire di attacchi di panico, così come la cantante Jessica Morlacchi, anch’essa in parte provata da questa epidemia. Pochi giorni fa era invece toccato ad Ivana Spagna raccontare il proprio disagio per vivere in solitudine, lontano da parenti e amici, e di dover affrontare delle dure giornate che a volte appaiono infinite. Fra gli altri volti noti della televisione in sofferenza, anche Ornella Vanoni, e proprio alla Diva dalla chioma rossa, e a Ivana Spagna, Mastelloni ha voluto mandare il proprio saluto: “Ho letto nelle parole di Ornella Vanoni e Ivana Spagna disperazione. A Ornella… ti aiuto io!”. Leopoldo Mastelloni è spesso e volentieri ospite di Storie Italiane, e in una puntata di qualche giorno fa aveva detto la sua sulle numerose morti nelle Rsa causa coronavirus, lui che è un uomo di 75 anni: “Gli anziani sono la storia, la famiglia, gli affetti. Ci sono i bambini da educare e voglio pensare che tutto questo faccia ragionare, faccia pensare che gli anziani sono da salvare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA