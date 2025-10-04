L’era glaciale 2 - Il disgelo è il primo sequel della fortunata saga con Manny, Sid, Diego e Scrat. Nuovi personaggi e anche un simpatico villain

L’era glaciale 2 – Il disgelo, film su Italia 1 diretto da Carlos Saldanha

Sabato 4 ottobre, in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, va in onda il film L’era glaciale 2 – Il disgelo, il cui titolo originale è Ice Age: The Meltdown, si tratta di un film d’animazione del 2006. La regia è affidata a Carlos Saldanha, che aveva già diretto altre pellicole di successo nel mondo dell’animazione, tra cui tre sequel proprio della serie de L’Era Glaciale.

Nato il 24 gennaio 1965, giorno coincidente con la morte del celebre Winston Churchill all’età di 90 anni, Saldanha è noto anche per essere stato la prima personalità brasiliana a ricevere più di una nomination agli Oscar. Nel doppiaggio italiano troviamo Leo Gullotta nei panni vocali di Manny, Pino Insegno come Diego, Roberta Lanfranchi per Ellie e Claudio Bisio nel ruolo di Sid. Nella versione originale c’è Lee Ryan che presta la voce a Eddie, cantante della band Blue, molto popolare negli anni Duemila.

La trama del film L’era glaciale 2 – Il disgelo: una nuova vita e un nuovo amore

Ne L’era glaciale 2 – Il disgelo, lo scoiattolo Scrat è nuovamente impegnato nella frustrante ricerca della sua amata ghianda, che questa volta scova incastonata in un ghiacciaio. Dopo aver scalato la superficie ghiacciata e averla estratta con forza, provoca involontariamente la formazione di un enorme buco da cui inizia a fuoriuscire acqua dando il via allo scioglimento dei ghiacci che formerà spazi dominati da piscine naturali, dove le creature dell’era glaciale si divertono a giocare.

Tuttavia, il fenomeno preoccupa alcuni mammiferi che sospettano possa essere legato al riscaldamento globale. Tra questi vi sono il mammut Manny, lo smilodonte Diego e il bradipo Sid. Nel frattempo, l’armadillo Fast Tony sfrutta la situazione per tentare di vendere materiali come corteccia e canne, affermando che potrebbero tornare utili in caso di una futura inondazione.

Manny cerca di rassicurare i compagni, sostenendo che il ghiaccio non scomparirà, ma le sue argomentazioni non convincono gli altri. Quando vede Sid tuffarsi da una cascata generata dallo scioglimento di un ghiacciaio, realizza che il clima più mite ha portato allo sciogliemento delle calotte di ghiaccio. Quest’acqua si è raccolta in un immenso lago, contenuto però dalle pareti ghiacciate che fungono da diga naturale. I mammiferi, consapevoli del pericolo imminente, decidono di intraprendere un viaggio per raggiungere la fine della valle e salvarsi.

Durante il percorso, assistono allo sgretolarsi di blocchi di ghiaccio. In questa storia, Manny vive una profonda tristezza dovuta alla scoperta di essere l’ultimo mammut sopravvissuto. Quel senso di malinconia svanisce quando incontra Ellie, una femmina di mammut curiosamente convinta di essere un opossum. Ellie si unisce al gruppo, anch’essa in fuga dall’inondazione, e Manny le propone di unirsi a lui per preservare la loro specie.