L’Era glaciale 2: Il disgelo/ Su Italia 1 il simpaticissimo film d’animazione

L’Era glaciale 2: Il disgelo, film di Italia 1 diretto da Carlos Saldanha

L’Era glaciale 2: Il disgelo sarà trasmesso oggi, sabato 30 aprile, dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2006 e appartiene ai generi cinematografici animazione e avventura. Il regista di questo film risulta essere Carlos Saldanha mentre la sceneggiatura è stata scritta da Peter Gaulke, Gerry Swallow e Jim Hecht.

Le voci dei personaggi del film sono state date da attori famosi come Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Jay Leno, Will Arnett, Jess Harnell, Tom Fahn e Jim Cummings. Le musiche sono state realizzate da John Powell mentre gli animatori sono stati Mike Thurmeier, James Bresnahan e Galen T. Chu.

L’Era glaciale 2: Il disgelo, la trama del film: finalmente la pace poi…

Leggiamo la trama de L’Era glaciale 2: Il disgelo. Manny il mammut, Sid il bradipo e Diego la tigre sono finalmente riusciti a trovare la pace. Dopo gli eventi del primo film, si sono rifugiati in una valle e qui vivono insieme agli altri mentre sono circondati dal ghiaccio. Sid ha aperto un parco giochi e tutti continuando a vivere la loro vita felici e contenti. Ma improvvisamente, il mondo di questi animali preistorici viene sconvolto da una sconcertante notizia.

Un armadillo viene a conoscenza del fatto che un’enorme onda si sta avvicinando e la valle dove abitano sarà completamente distrutta e rasa al suolo. Per tutti gli animali ciò segnerebbe la fine del mondo e alcuni vanno nel panico. Tuttavia, Manny non si perde d’animo e inizia a creare ordine per dare una speranza ai suoi amici. Difatti, stando a quanto confermato anche da un vorace avvoltoio, ci sarebbe una barca in grado di portare tutti in salvo. Dunque, Manny e i suoi amici devono raggiungere quest’arca e sopravvivere al disgelo dei ghiacciai. Durante il viaggio, incontreranno molti altri personaggi, tra cui Ellie, un mammut femmina ed Eddie e Crash, due opossum dispettosi.

