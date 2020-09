L’era glaciale 2 – il disgelo/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Blue Sky

L’era glaciale 2 – il disgelo va in onda oggi, 19 settembre 2020, alle ore 21,20, su Italia 1. Siamo quindi al secondo episodio della saga ‘L’era glaciale’, un film supportato dall’ottima qualità d’animazione dei premiati Blue Sky Studios, gli Studios dove nacquero succesi come ‘L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs)’, ‘Rio 2 – Missione Amazzonia (Rio 2)’, ‘Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (The Peanuts Movie)’, per citare quelli storici e arrivare all’utima produzione, datata 2019, ‘Spie sotto copertura (Spies in Disguise)’, un cartone animato davvero divertente. Regista de ‘L’era glaciale 2 – il disgelo’ fu Carlos Saldanha, fedele da sempre agli studios e alla 20th Century Fox, direttore di ben tre film della saga ghiacciata, di ‘Robot’ e di ‘Rio’ e ‘Rio 2 – missione Amazzonia’. Le voci originali videro impegnati, tra gli altri, Ray Romano e Queen Latifah mentre nel doppiaggio italiano gli spettatori riconosceranno la voce buffa, adattissima al settore, di Leo Gullotta, di Claudio Bisio, di Pino Insegno e della moglie, Roberta Lanfranchi.

L’era glaciale 2 – il disgelo, la trama del film

Leggiamo la trama di L’era glaciale 2 – il disgelo. Ovviamente l’inizio prevede il solito proto-scoiattolo che ci addentra nel mondo dell’Era più fredda della preistoria moderna cercando di mangiare la sua nocciola, situazione che rischierà di sconvolgere tutto il Pianeta, per fortuna non avviene, ma già questi famosi inizi di film sono le parti più divertenti, un mini-cartoon all’interno del lungometraggio che fa sempre ridere. Iniziano poi le vicende di Manfred il mammut, Sid il bradipo dagli occhi stralunati, e lo smilodonte Diego, tigre dai denti a sciabola che in quelle epoche era terrore per tutti i mammiferi, nel nostro film è alla fine una dolce compagna d’avventure. Che succede nel ‘disgelo’ più divertente del cinema d’animazione?

Succede che l’armadillo gigante Tony ‘lo svelto’ annuncia a Diego, Sid e Manfred l’imminente fine del mondo, unica opportunità di salvezza è quella di migrare lontano da quella parte della conca dove, assieme alle famiglie, i tre vivono. Nessuno però crede ai nostri eroi, anzi, vengono quasi emarginati sino al momento in cui tre avvoltoi prendono le loro difese convincendo tutti quanti della veridicità della profezia imminente. Inizierà quindi un viaggio verso la salvezza, viaggio nel quale i nostri eroici e folli proto-mammiferi incontreranno animali “in progress” e residuati di epoche precedenti, tutti accomunati da quel pizzico di follia che rende la pellicola amatissima, senza dimenticare tante avventure pericolose!

Video, il trailer del film L’era glaciale 2 – il disgelo





