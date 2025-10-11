L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri esplora il diventare genitori in modo classico ma anche alternativo come Sid. Il nuovo personaggio è il furetto Buck

Sabato 11 ottobre, la prima serata di Italia 1, alle ore 21.20, propone il terzo episodio di una saga amata tanto dai piccini quanto (o di più) dai grandi, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

Con la regia di Carlos Saldanha, il film d’animazione del 2009 vede tra gli attori principali della versione originale le interpretazioni di Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg, della grandissima Queen Latifah (attrice e cantante afroamericana rap), mentre nel doppiaggio italiano tornano Claudio Bisio, Leo Gullotta, Pino Insegno e Roberta Lanfranchi.

Il film è prodotto dalla XX Century Fox; il soggetto è di Careter Eaton & Wilson, la sceneggiatura di Michael Berg, le musiche di Joh Powell.

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, la trama del film: viva le mamme!

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri prosegue con la vicenda dopo gli accadimenti del secondo capitolo: il mammut Manny e la sua compagna Ellie (che ha capito di essere un mammut dopo anni in cui credeva di essere un opossum) stanno per avere un cucciolo, e l’avvenimento sconvolge gli equilibri. Diego non si sente più carico come un tempo e Sid, dal canto suo, sente di vivere la maternità a tutti costi! Questo, però, significa dover badare a tre cuccioli di dinosauro nati da uova trovate per caso.

In questo clima nuovo, differente e un po’ confusionario, si sviluppa il terzo episodio della saga tanto amata da grandi e piccini, una nuova avventura di salvataggio che coinvolge proprio Sid, e pone le basi per l’entrata di un nuovo personaggio, Buck. Si tratta di un furetto che adora le sfide, scatenato, con un carattere molto spericolato, che viene direttamente dal Mondo Perduto. Il furetto si distinguerà per la sua intraprendenza e per la sua acuta intelligenza, soprattutto nel fronteggiare i dinosauri carnivori. La sua entrata in scena riporterà l’equilibrio e servirà a riunire, nuovamente, il branco.

Un deus ex machina che ha reso ancora una volta accattivante la saga dedicata agli animaletti dell’Era Glaciale, dopo tre episodi e tanto futuro a venire.

