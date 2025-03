L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, film su Italia 1 diretto da Carlos Saldanha

Domenica 23 marzo, andrà in onda, nel primo pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:20, il terzo capitolo della saga de L’era glaciale intitolato L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

Questo film d’animazione è stato prodotto nel 2009 da 20th Century Animation e diretto da Carlos Saldanha, regista che aveva già curato le riprese di L’era glaciale 2 – Il disgelo.

Le musiche hanno nuovamente la firma del compositore John Powell, autore anche delle colonne sonore di L’era glaciale 2 – Il disgelo e L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva.

I personaggi principali del film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosaurihanno nuovamente la voce, per quanto riguarda il doppiaggio americano, di John Leguizamo, Ray Romano e Denis Leary.

Allo stesso modo il doppiaggio italiano vede il ritorno di Pino Insegno, Leo Gullotta e Claudio Bisio (rispettivamente Diego, Manny e Sid), oltre che di Roberta Lanfranchi per il personaggio di Ellie.

La trama del film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: una nuova famiglia e un nuovo villain

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri si apre con l’attesissimo ritorno del divertente e pasticcione Scrat, lo scoiattolo che abbiamo imparato ad amare già nei primi due precedenti capitoli, anche in questa occasione impegnato a rincorrere la sua amatissima ghianda.

Questa volta, però, compare un personaggio inaspettato e che attira l’attenzione dello scoiattolo, ovvero Scrattina, un’esemplare di scoiattolina di cui Scrat si innamora a prima vista.

Nel frattempo Manny ed Ellie stanno per affrontare un momento molto importante delle loro vite, ovvero la nascita della loro primogenita.

Questo evento, ovviamente, non coinvolge solo la coppia di mammut, ma anche tutto il gruppo di amici, infatti mentre Manny è trepidante all’idea di diventare padre, Diego inizia a sentirsi di troppo e, con la speranza di riuscire a ritrovare sé stesso, lascia inaspettatamente i compagni.

Anche per Sid, intanto, c’è una novità importante, infatti il bradipo trova in una caverna nascosta 3 uova e, nonostante le rimostranze di Manny e Ellie, decide di tenerle per sé, così da creare anche lui una famiglia.

Una volta schiuse, le uova rivelano i loro ospiti: 3 piccoli cuccioli di Tirannosauro Rex.

Nonostante Sid diventi per loro una sorta di figura materna, in realtà la loro vera mamma li sta cercando e ciò porterà non pochi guai ai nostri amici.

Intanto arriva finalmente il momento del parto per Ellie, e i due neogenitori possono finalmente fare la conoscenza della loro piccola Pesca, ma i problemi non sono finiti e il terribile Rudy minaccia la vita di tutti loro.