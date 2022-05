L’era glaciale 3 L’alba dei dinosauri/ Su Italia 1 il terzo capitolo della nota saga

L’era glaciale 3 L’alba dei dinosauri, film di Italia 1 diretto da Mike Thurmeier

L’era glaciale 3 L’alba dei dinosauri andrà in onda oggi, sabato 7 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film d’animazione è girato nel 2009 da Carlos Saldanha (in co-direzione con Mike Thurmeier), regista brasiliano, noto soprattutto per aver diretto L’era glaciale 2 – Il disgelo e il sequel del cartone animato. Inoltre ha ricevuto una nomination per l’Oscar per il miglior film d’animazione con Ferdinand.

Il soggetto de L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri è di Michael J. Wilson per i personaggi e di Jason Carter Eaton per la storia; la sceneggiatura è di Michael Berg, Peter Ackerman, Mike Reiss e Yoni Brenner; gli effetti speciali sono di Kirk Garfield; le musiche di John Powell; la scenografia di Robert Cardone; l’art director è di Michael Knapp; il character design di Peter DeSève. Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs è il terzo capitolo del franchise L’era glaciale.

L’era glaciale 3 L’alba dei dinosauri, la trama del film: le disavventure di un noto gruppo d’animali

Il film d’animazione L’era glaciale 3 L’alba dei dinosauri torna a raccontare le disavventure dell’ormai noto gruppo di animali: lo scoiattolo Scrat si è follemente innamorato di Scrattina, una scoiattolina con cui si contende una ghianda. Dopo una lunga contesa è lui ad avere la meglio ma, dato che lei scoppia in lacrime, le consegna la ghianda e Scrattina in tutta risposta lo getta in un burrone. Nel frattempo i mammut Manny ed Ellie sono in attesa del primo figlio e fervono i preparativi per accogliere il piccolo; la tigre Diego inizia invece ad avere dei dubbi sull’esistenza tranquilla che sta conducendo poiché teme di perdere la sua forza. Inoltre, dato che il piccolo di Manny sta per nascere, la tigre ha paura di essere di troppo e decide di abbandonare gli amici, nonostante questi gli dicano di restare. Intanto il bradipo Sid, mentre sta camminando sopra una lastra di ghiaccio, cade in una caverna sotterranea in cui trova tre uova di dinosauro incustodite.

Decide di prenderle (senza sapere che sono di dinosauro) e le chiama Gustuovo, Chiara e Tuorlino. Manny ed Ellie provano a spiegare a Sid la gravità di ciò che ha fatto e lo invitano a riportare le uova dove le ha trovate, ma il bradipo non vuole sentire ragione e comincia a sognare di diventare genitore proprio come i suoi amici. La mattina dopo le uova si schiudono e Sid capisce che si tratta di uova di dinosauro, ma decide comunque di accudire i tre piccoli come se fossero suoi. Nel giro di poco però la terra comincia a tremare: si tratta della femmina di T-Rex, arrabbiata poiché qualcuno le ha rubato le uova. La mamma dinosauro recupera i cuccioli e rapisce anche Sid. Manny, Ellie, Eddie, Crash e Diego riusciranno a salvare il bradipo?

