L’era glaciale 3 l’alba dei dinosauri/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga

L’era glaciale 3 l’alba dei dinosauri, film di Italia 1 diretto da Carlos Saldanha e Mike Thurmeier

L’era glaciale 3 l’alba dei dinosauri è un film d’animazione, commedia e avventura del 2009, che sarà trasmesso su Italia 1 a partire dalle 21.20 di oggi, 15 ottobre. È stato diretto da Carlos Saldanha e Mike Thurmeier, e prodotto da 20th Century Animation con la co-produzione di Blue Sky Studios.

Il film è stato distribuito da 20th Century Fox e la sceneggiatura affidata a Michael Berg, Peter Ackerman, Mike Reiss, Yoni Brenner, il montaggio a Harry Hitner e gli effetti speciali a Kik Garfield. Tra il cast dei doppiatori originali ci sono John Leguizamo (Sid), Ray Romano (Manfred “Manny”), Denis Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie), Seann William Scott (Crash), Josh Peck (Eddie), Simon Pegg (Buck), Chris Wedge (Scrat), Karen Disher (Scrattina).

L’era glaciale 3 l’alba dei dinosauri, la trama del film

Leggiamo la trama de L’era glaciale 3 l’alba dei dinosauri. Lo scoiattolo Scrat è ancora alla ricerca della ghianda sfuggente ed incontra una scoiattolina di nome Scrattina, venendo così sedotto dal suo fascino. Intanto Manny ed Ellie sono in attesa della nascita del loro figlio e ciò sconvolge loro alcuni piani. Diego, la tigre coi denti a sciabola doppiata in italiano da Pino Insegno, si rende conto di non avere più la scioltezza nei movimenti di un tempo per la vita tranquilla che conduce col suo gruppo.

Decide di distaccarsi, mentre Sid (doppiato da Claudio Bisio) si imbatte in alcune uova grandi in una caverna sotterranea, prendendole. Non ascoltando gli avvertimenti degli amici, il bradipo non riporta le uova perché vuole crearsi una sua famiglia. Dopo essersi schiuse, si scoprono al loro interno dei cuccioli di dinosauro a cui Sid si affeziona, ma dopo poco tempo arriva la madre T-rex che si vuole riappropriare dei suoi figli, che porta via insieme al bradipo che non vuole distaccarsi dai cuccioli. Il resto del gruppo va alla ricerca di Sid, ricongiungendosi con Diego. All’interno della caverna c’è uno spettacolo fantastico: un mondo tutto popolato da dinosauri. Vengono attaccati dopo poco tempo da minacciose creature, ma le peripezie continuano con l’apparizione di Buck, un furetto che guida il branco alla ricerca di Sid in competizione per l’educazione dei piccoli con la madre T-Rex.

