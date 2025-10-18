L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva è il quarto capitolo della saga che Italia 1 sta trasmettendo per intero ogni sabato

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, film su Italia 1 diretto da Mike Thurmeier e Steve Martino

Sabato 18 ottobre 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, andrà in onda L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, film fantastico di animazione, avventura e commedia.

Mike Thurmeier e Steve Martino sono i registi di questa divertente pellicola per tutta la famiglia. Il primo ha diretto anche i capitoli 3 e 5 della saga, mentre il secondo ha girato i film Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts e Ortone e il mondo dei Chi.

Anche lo sceneggiatore Michael Berg ha lasciato la sua firma in tutti i capitoli de L’era Glaciale, eccetto il secondo.

La colonna sonora è di John Powell, noto compositore inglese con una nomination agli Oscar per il suo lavoro in Dragon Trainer.

I doppiatori italiani dei personaggi del film sono: Claudio Bisio, Pino Insegno, Denis Leary, Filippo Timi, Lee Ryan, Francesco Pannofino, Roberta Lanfranchi, Isabelle Adriani, Cristina Noci e Francesco Pezzulli.

La trama del film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: una nuova avventura con il villain gigantopiteco

Ne L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, ritroviamo il nostro pasticcione Scrat che, nel tentativo di prendere la ghianda, causa una spaccatura nel ghiaccio e la conseguente deriva dei continenti: a finire nel mezzo dell’oceano, su un’isola di ghiaccio, sono Diego, Sid e Manny, che ben presto si imbattono in una nave pirati comandata dal gigantopitaco Capitan Sbudella e la sua fedele tigre Shira.

Manny riuscirà a distruggere la nave e i tre amici raggiungono un isolotto abitato dai rissosi Iraci, che nel frattempo stanno aiutando Capitan Sbudella a costruire una nuova nave.

La tigre Shira, che nel frattempo si era ritrovata sulla zattera con Manny, Sid e Diego, incontra di nuovo il capitano, il quale gli ordina di attaccare Diego.

Shira però aveva fatto amicizia con Diego e, con lui, Sid e Manny, ruberà la nuova nave di Capitan Sbudella, salpando verso un nuovo continente: qui ritrovano il loro nemico che tiene in ostaggio Ellie e Pesca, la figlia di Manny.

Quando tutto sembra ormai perduto, la balena gigante Amorina sconfigge la ciurma dei pirati e salva gli animali: inizia così una lotta tra Manny e Capitan Sbudella, che viene divorato da una sirena mentre Manny viene salvato da Amorina, per poi ricongiungersi con la sua famiglia e che con i suoi amici.

Il film si conclude con Scrat a Scratlantis, intento a raccogliere tutte le ghiande tra le quali una gigante, che in realtà fungeva da solido tappo: la città di Scratlantis affonda e Scrat si ritrova nel deserto del Nevada.