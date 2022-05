L’era glaciale 4 Continenti alla deriva/ Su Italia 1 il quarto capitolo della saga

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva, film di Italia 1 diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva andrà in onda oggi, sabato 14 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Ice Age: Continental Drift è un cartone animato del 2012, diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier.

Martino è un regista statunitense, famoso per aver girato Ortone e il mondo dei Chi e Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts. Thurmeier è un regista canadese, noto per aver diretto anche il precedente episodio, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri e il successivo, L’era glaciale – In rotta di collisione. L’era glaciale 4 è il quarto capitolo della famosa serie cinematografica L’era glaciale. Il soggetto è la sceneggiatura sono di Michael Berg e Lori Forte; i produttori sono Lori Forte e John C. Donkin; la fotografia è di Renato Falcão; le musiche sono di John Powell.

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva, la trama del film: Scrat e i suoi amici

Ne L’era glaciale 4 Continenti alla deriva si torna a raccontare le vicende degli animali ormai noti al pubblico: Scrat tenta di seppellire la sua ghianda, ma, aprendo una fenditura, cade al centro della Terra, causando una catastrofe: la deriva dei continenti.

Nel frattempo, Sid invece si ricongiunge con la famiglia, che lo aveva abbandonato e che lo abbandona di nuovo. Invece Manny, diventato padre, è molto protettivo verso Pesca, la figlia adolescente, che sta molto tempo con Louis, un ricco. Lei vorrebbe frequentare anche altri, come Ethan, di cui è innamorata.

Pesca e Louis vanno verso le cascate, ma vengono sorpresi da Manny che rimprovera la figlia davanti a tutti e, in tutta risposta, lei gli dice che non lo vorrebbe come padre. In quel preciso momento avviene la divisione dei continenti, che separa da un lato Manny, Sid e Diego dall’ Ellie e Pesca. Cosa succederà?

Il video del trailer de L’era glaciale 4 continenti alla deriva













