L’era glaciale 4 Continenti alla deriva/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 1 agosto, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2012 gli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Blue Sky Studios con la distribuzione ai botteghini che è stata gestita dalla 20th Century Fox. La regia di questo film è stata curata in collaborazione da Steve Martino e Mike Thurmeier, il soggetto è stato scritto Lori Forte e Michael Berg con quest’ultimo che si è occupata anche della sceneggiatura insieme a Jason Fuchs. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Powell. La fotografia è frutto del lavoro di Renato Falcao e il ruolo di art director è stato affidato a Peter DeSeve.

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva, la trama del film

Ecco la trama de L’era glaciale 4 Continenti alla deriva. Manny il mammut ormai è diventato un padre che sa prendersi le proprie responsabilità ed in particolar modo è molto protettivo nei confronti di sua figlia Pesca. Quest’ultima trascorre gran parte delle proprie giornate giocando con il suo amico di sempre Luis che è una talpa e con il quale in precedenza aveva già avuto una relazione amorosa. Tuttavia in questo momento il suo principale interesse è quello di poter frequentare maggiormente un suo coetaneo di nome Ethan per il quale ha un certo debole. Sid invece è riuscito a riunire la sua famiglia ma ben presto viene nuovamente abbandonato come già accaduto in precedenza il che per lui è motivo di grande disagio sociale anche se ormai ha capito quali siano le persone con cui poter costruire un rapporto di amicizia e di profonda stima.

Un giorno la piccola figlia di Manny non obbedisce al padre e decide di andare a giocare con il suo amico Luis nella zona delle cascate. Quando viene sorpresa seve subire un rimbrotto piuttosto importante il che induce la figlia ad evidenziare la volontà di non avere più lui come suo padre ma altre persone.

Purtroppo questa discussione non potrà essere profondità tra padre e figlia in quanto avviene un nuovo cataclisma che potrebbe sconvolgere per sempre l’attuale forma della Terra ed in particolar modo avviene la deriva dei continenti con la separazione che impone ancora una volta a Manny lo stare insieme ai suoi grandi amici di avventura Sid e Diego mentre Ellie si ritrova con la figlia Pesca. Mentre i tre amici vengono salvati su un iceberg galleggiante le altre due seguono i consigli di Manny ossia quello di muoversi per raggiungere quanto prima il resto del branco verso un ponte che funge da punto di riferimento.

Per i tre amici inizierà così una nuova avventura per cercare di sfuggire alle conseguenze di questo fenomeno naturale ed in particolar modo dovranno fronteggiare pirati e soprattutto trovare una nave che possa permettere loro di ricongiungersi con il resto del branco e soprattutto con l’adorata moglie e figlia. Sarà un’avventura incredibile dalla quale gli amici di sempre dovranno cercare di sopravvivere per assicurare la continuazione della specie ancora una volta messa a rischio estinzione.

Video, il trailer de L’era glaciale 4 Continenti alla deriva





© RIPRODUZIONE RISERVATA