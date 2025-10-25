L'era glaciale - In rotta di collisione è l'ultimo capitolo della saga che Italia 1 ha trasmesso per intero: uscirà un nuovo film?

L’era glaciale – In rotta di collisione, film su Italia 1 diretto da Galen T. Chu e Mike Thurmeier

L’era glaciale – In rotta di collisione è un film di animazione per tutta la famiglia distribuito dalla 20th Century Fox che andrà in onda in prima serata, sabato 25 ottobre, alle 21.15 su Italia 1. Si tratta del sequel de L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ed è il quinto e ultimo capitolo (per ora) della serie di film che la rete ha trasmesso per intero. Dai rumors sappiamo che è in lavorazione un sesto capitolo che uscirà nel 2027.

La pellicola è stata diretta dal duo Galen T. Chu e Mike Thurmeier, con quest’ultimo che ha lavorato anche al terzo e al quinto episodio della saga. Tra gli sceneggiatori spicca il nome di Michael Berg, che ha prestato la sua opera in tutti tranne il secondo. Le musiche, invece, sono a cura di John Debney, candidato all’Oscar per la colonna sonora de La Passione di Cristo.

Il cast italiano dei doppiatori è composto da Pino Insegno, Filippo Timi, Claudio Bisio, Marco Vivio, Roberto Gammino, Roberto Draghetti, Veronica Puccio, Isabelle Adriani, Lee Ryan, Francesco Pezzulli, Massimo Giuliani, Roberta Lanfranchi e Cristina Noci.

La trama del film L’era glaciale – In rotta di collisione: un asteroide in arrivo e l’elisir dell’eterna giovinezza

Ne L’era glaciale – In rotta di collisione, lo scoiattolo Scrat, mentre cerca il nascondiglio per la sua ghianda, risveglia una navicella aliena, la quale dirotta un asteroide dritto verso la Terra. Nel frattempo, Manny ed Ellie stanno per festeggiare il loro anniversario con gli amici Sid, Diego e Shira ma all’improvviso si scatena uno sciame di meteoriti che porta tutti a rifugiarsi in una caverna dove incontrano Buck.

Quest’ultimo li informa che sulla terra sta per abbattersi un meteorite e così decidono di organizzare un piano di fuga: nel frattempo i Dakotaraptor, Roger, Gertie e Gavin, ascoltano la conversazione e decidono di uccidere loro e gli altri mammiferi così da poter dominare incontrastati.

L’allegra comitiva si dirige sul luogo dell’impatto di un vecchio asteroide, così da reperire meteoriti magnetici da lanciare nello spazio per deviare la rotta del corpo celeste. Durante il viaggio Roger prova a catturare Buck ma in realtà si tratta di Nonnina che, dopo aver malmenato i tre dinosauri, si ricongiunge con i suoi amici.

Arrivati a destinazione, scoprono che si tratta di un luogo magico che garantisce l’eterna giovinezza al regno di Geotopia. Dopo un’iniziale resistenza da parte dei suoi abitanti, Manny, Diego, Sid e Shira riusciranno a scaraventare tutti i cristalli nel vulcano scatenando così un’eruzione tale da respingere l’asteroide, per buona pace dei Dakotaraptor.

La Terra è salva e la fonte dell’eterna giovinezza è salva grazie a un cristallo superstite, mentre Scrat sulla sua navicella si schianta su Marte causando l’estinzione di tutte le forme di vita.