L’era glaciale – In rotta di collisione, diretto da Mike Thurmeier e da Galen T. Chu

Domenica 30 marzo 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1 alle ore 14:30, il film d’animazione L’era glaciale – In rotta di collisione, diretto da Mike Thurmeier e da Galen T. Chu (co-regista) e prodotto dalla 20th Century Animation.

Si tratta del quinto capitolo della saga de L’era glaciale, che la rete sta ritrasmettendo per intero, in cui Scrat, mentre è alla ricerca perpetua della celebre ghianda, si ritrova catapultato nello spazio.

Nel cast artistico del film L’era glaciale – In rotta di collisione, alcuni tra i migliori attori caratteristici che prestano la voce ai cartoni animati: John Leguizamo, Denis Leary, Keke Palmer e la grandissima Queen Latifah (attrice Oscar e cantante rap degli anni ’90), senza dimenticare Ray Romano. Tra le voci italiane, tornano Claudio Bisio (Sid), Pino Insegno (Diego) e Roberta Lanfranchi (Ellie) che affiancano altri bravissimi doppiatori.

Le musiche di L’era glaciale – In rotta di collisione sono di John Debney, la sceneggiatura è di Michael Berg.

La trama del film L’era glaciale – In rotta di collisione: verso l’apocalisse con nuove famiglie

Ne L’era glaciale – In rotta di collisione, alla ricerca costante della sua ghianda, Scrat si ritrova nello spazio e partecipa, suo malgrado, all’allineamento dei pianeti, creando un bel guaio! Per fermare un’asteroide che si sta per avventare sulla Terra, causata in modo accidentale da Scrat, Sid, Manny e Diego cercano di risolvere il problema e salvare il salvabile: ritrovano quindi il piccolo furetto Buck che con la sua sagacia potrebbe evitare il cataclisma.

Buck propone così ai suoi amici di recarsi sul luogo in cui si sono abbattuti i precedenti asteroidi per capire cosa li attrae per poi organizzarsi e stabilire una strategia per rispedire quello in arrivo lontanto dalla Terra. Nel frattempo, Gavin il Dakotaraptor, che ha sentito tutti i discorsi del branco, progetta di uccidere il gruppo per diventare il padrone del pianeta facendo cadere il meteorite proprio sui mammiferi e mettendosi lui in salvo, dato che è l’unico a saper volare. Si mette così in viaggio per raggiungerli.

Sid scopre che i meteoriti sono magnetici e così il piano consiste nel lanciare quelli già caduti nello spazio per attirare quello diretto verso di loro. Tra tempeste magnetiche, matrimoni e famiglie allargate, altri guai combinati da Scrat e il diabolico Gavin, riusciranno i nostri eroi a sopravvivere ancora una volta?