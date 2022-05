L’era glaciale In rotta di collisione/ Su Italia 1 il nuovo capitolo della saga

L’era glaciale In rotta di collisione, film di Italia 1 diretto da Mike Thurmeier

“L’era glaciale In rotta di collisione” è il titolo del film che propone Italia 1 oggi, sabato 21 maggio 2022, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2016 di genere animazione-avventura realizzato negli Stati Uniti per la regia di Mike Thurmeier in collaborazione con Galen T. Chu. Gli attori italiani che prestano la loro voce ai personaggi principali del film sono Pino Insegno, Massimo Giuliani, Claudio Bisio e Roberta Lanfranchi. Il film è la quinta parte della serie “L’era glaciale” e riprende la pellicola del 2012 intitolata “L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva”.

L’era glaciale In rotta di collisione, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de L’era glaciale In rotta di collisione. Uno scoiattolo di nome Scrat cerca un luogo sicuro per nascondere la sua ghianda ma come sempre combina un sacco di guai, addirittura rimette in funzione una vecchia navicella di alieni che vuole colpire il pianeta Terra con un asteroide. Poi c’è Sid, un piccolo mammifero che a causa del suo stravgnte romanticismo non riesce a trovare il vero amore. Pesca, la figlia di Manny che è un mammut alquanto burbero, vuole presentare a suo padre il suo giovane fidanzato, Julian.

A Manny non piace Julian ma probabilmente perchè è molto geloso e ritiene che nessuno sia all’altezza della sua unica figlia. Ellie, la compagna di Manny, organizza una festa in occasione del loro anniversario, ricorrenza che il mammut aveva dimenticato. Manny è sul punto di confessare la cosa ad Ellie ma improvvisamente il cielo si colora grazie a magnifici fuochi d’artificio.

La festa continua, tutti si divertono e gli ospiti pensano che lo spettacolo pirotecnico sia opera di Manny per fare una sorpresa alla sua Ellie. In realtà non si tratta di fuochi di artificio ma di esplosioni causate da meteoriti, quindi si rifugiano tutti in una caverna. Nella grotta c’è anche il furetto Buck che avvisa il gruppo appena arrivato della catastrofe che sta per vivere la Terra e della profezia di cui è venuto a conoscenza relativa alla possibile fine del mondo. Manny e la sua famiglia faranno di tutto per evitare la distruzione della loro casa.

Il video del trailer de “L’era glaciale In rotta di collisione”













