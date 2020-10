L’Era Glaciale – In Rotta di collisione/ Su Italia 1 il quinto capitolo della saga

L’Era Glaciale – In Rotta di collisione va in onda oggi, 3 ottobre, alle ore 21:20, in prima serata, su Italia 1. Si tratta di una pellicola d’animazione prodotto dalla Blue Sky Studios e diretto da Mike Thurmeier che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante la stagione 2016. I personaggi del film sono i classici della saga e vengono doppiati in originale da attori di grande calibro come Ray Romano, John Leguizamo, Adam DeVine, Simon Pegg, Josh Peck e Jennifer Lopez. Le musiche del film sono state realizzate dal maestro John Debney mentre i produttori esecutivi della pellicola sono Carlos Saldanha e Chris Wedge.

L’Era Glaciale – In Rotta di collisione, la trama del film

Ecco la trama de L’Era Glaciale – In Rotta di collisione. Il tutto come al solito inizia con lo scoiattolo Scrat. Alla ricerca della sua preziosa ghianda, lo scoiattolo finisce per ritrovare un’antica astronave aliena. L’animale scattante cerca di controllarla ma non ci riesce e vola via nello spazio. Questo evento comunque, è fondamentale in quanto fa entrare in rotta di collisione con il pianeta Terra un gigantesco asteroide. La catastrofe quindi è dietro l’angolo, ma i classici personaggi dell’Era Glaciale vivono pacificamente la loro vita. Il mammut Manny è alle prese con il matrimonio di sua figlia Pesca e con le attenzioni che le riserva il suo giovane fidanzato. La tigre Diego è sposata con Shira e desidera tanto avere dei cuccioli per sé mentre il bradipo Sid si è lasciato con la fidanzata Francine è vive l’ennesima crisi esistenziale. Una pioggia di meteoriti avverte il gruppo che il pericolo è davvero molto vicino. Il gruppo di animali allora, capitanati dall’eccentrico Buck decidono di partire per un luogo sicuro. In questo viaggio dovranno affrontare anche le insidie poste da Gavin, un perfido Dakotaraptor invidioso che vuole far fuori l’allegro gruppo. Come al solito ci saranno molte situazioni comiche e solo grazie alla loro amicizia gli animali preistorici potranno salvarsi e festeggiare l’ennesima vittoria.

Video, il trailer del film “L’Era Glaciale – In Rotta di collisione”





