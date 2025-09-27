L'era glaciale inaugura un franchise di grande successo, con personaggi che sono entrati nell'immaginario collettivo. Tra le voci italiane, Claudio Bisio

L’era glaciale, film su Italia 1 diretto da Carlos Saldanha e Chris Wedge

La programmazione di Italia 1, per sabato 27 settembre 2025, prevede in prima serata, alle ore 21:20, la visione de L’era glaciale, un divertente film di animazione che, attraverso le avventure rocambolesche di un gruppo di amici animali durante la prima glaciazione, intratterrà tutta la famiglia tra tanto humor e buoni sentimenti.

La pellicola USA del 2002 è stata prodotta da Blue Sky Studios e 20th Centuty Animation ed è stata distribuita dalla 20th Century Fox Italia.

Alla regia c’è il duo Carlos Saldanha e Chris Wedge: il brasiliano Saldanha ha firmato anche i sequel numero 2 e 3, oltre ai due Rio e Ferdinand, quest’ultimo nominato agli Oscar.

Wedge invece ha diretto anche il delizioso cortometraggio Bunny, che riprende le avventure narrate da Lansing Campbell nel romanzo dedicato a Uncle Wiggily.

La sceneggiatura porta la firma di Peter Ackerman, Michael Berg e Michael J.Wilson, mentre le musiche sono di David Newman che vanta nella sua lunga carriera ben 9 premi Oscar. Ha lavorato in particolare con Steven Spielberg in Storie incredibili, con Tim Burton in Frankenweenie e soprattutto con Danny Devito in pellicole cult come Matilda 6 mitica, La guerra dei Roses e Getta la mamma dal treno: è però il cartone Anastasia ad essergli valso una candidatura agli Oscar.

Il cast di doppiatori per è composto da John Leguizamo per Sid, Ray Romano in Manny, Denis Leary in Diego, Jack Black in Zeke, Goran Višnjić in Soto e Cedric the Entertainer in Carl. Tra i doppiatori italiani spiccano Claudio Bisio, Leo Gullotta e Pino Insegno.

Per il personaggio di Scrat, mezzo topo e mezzo scoiattolo, è lo stesso regista Wedge a dargli voce, seppur solo squittii e urla.

La trama del film L’era glaciale: la migrazione verso sud di un gruppo di animali preistorici

L’era glaciale inizia circa 20 mila anni fa quando la Terra affronta la sua prima glaciazione: lo scoiattolo Scrat, nell’atto di custodire la sua ghianda seppellendola nel terreno, crepa però involontariamente una parete ghiacciata dalla quale vede degli animali, tra cui il bradipo dalla lingua lunga Sid.

Mentre tutti viaggiano verso sud, Sid prosegue in senso opposto in cerca della sua famiglia in compagnia del recalcitrante mammut Manny.

All’improvviso i due viandanti si ritrovano ad assistere all’assalto di un gruppo di tigri nei confronti di un accampamento umano e l’unico superstite è un bambino, che la madre moribonda affida proprio a Manny e Sid.

Sulle loro tracce si mette però Diego, una tigre al soldo del malvagio Soto: si insinua nel gruppo con l’inganno, con l’intento di far cadere in trappola Manny, Sid e il bambino.

Durante il viaggio però i tre animali si lasciano andare a confidenze personali, tanto da portare la tigre ad affezionarsi sinceramente al bradipo e al mammut.

Tutti decidono di collaborare per riportare il bambino alla sua tribù, affrontando pericoli e avventure, per poi tornare a migrare verso sud.