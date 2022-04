L’era glaciale/ Su Italia 1 lo splendido film d’animazione

L’era glaciale, film di Italia 1 diretta da Chris Wedge

L’era glaciale è un film d’animazione con i toni della commedia e dell’avventura, del 2002, va in onda il 23 aprile alle 21,20 su Italia 1. La regia a quattro mani è affidata a Chris Wedge e Carlos Saldanha. Si tratta del primo capitolo di una saga che è continuata con altri cinque sequel: L’avventura di Buck, L’alba dei dinosauri, Il disgelo, Continenti alla deriva e In rotta di collisione.

Oltre ai sequel, sono stati prodotti cortometraggi, una serie animata e tanti special televisi. Le voci italiane sono quelle di Pino Insegno, Claudio Bisio, Leo Gullotta, Francesca Guadagno, Franco Zucca e Ennio Coltorti.

L’era glaciale, la trama del film: quattro strani personaggi

Dal titolo de L’era glaciale si evince che storia si svolge in un’epoca antica e narra le vicende di quattro strani personaggi: Manny è un mammuth molto strano, Diego è una tigre furbe che possiede dei denti a forma di sciabola e Sid è un simpatico bradipo. A queste 3 creature si aggiunge, in seguito, lo scoiattolo Scrat. I tre personaggi, pur essendo molto diversi tra di loro, sono obbligati a collaborare perché devono salvare la vita ad un piccolo umano. Il mammuth e il bradibo non si rendono conto, però, che la tigre sta tramando nei loro confronti e ha teso loro una trappola quasi mortale.

Nel mentre sono intenti nella loro avventura, si imbattono nello scoiattolo che sta cercando di seppellire una ghianda. Se pur facile, la missione di Scrat si rivela ricca di insidie, ma nulla è in grado di spaventare i 4 personaggi. In uno sfondo composto da grandi ghiacciai, proseguono il percorso fatto di scoperte e di avventure al limite dell’impossibile. Il mammuth, inconsapevolmente, salva la vita a Sid, il bradipo dal carattere particolare, capace di parlare tanto e di camminare lentamente. Saranno soprattutto Sid e Manny a legarsi maggiormente, al punto che il mammuth diventa il protettore del bradipo. Insieme riusciranno a riportare il bambino che si è perso dalla sua famiglia.

